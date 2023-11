Ka taea e koe te mahi ano ki Walmart i muri i tana pananga?

I roto i te waahi mahi, ka taea e te whakamutu he wheako whakawero me te pouri. Mena kua panaia koe i to mahi i Walmart, kei te whakaaro koe mena ka hoki mai ano koe ki te kamupene a meake nei. Ahakoa ko te whakautu ki tenei patai ehara i te ae, kaore ranei, he take hei whakaarotanga tera pea ka pa ki to tupono ki te mahi ano.

Nga Kaupapa here a te Kamupene me te Whakaaetanga Rehire

Ko Walmart, pera i etahi atu kamupene, he kaupapa here motuhake mo te whakahoki i nga kaimahi o mua. He rereke enei kaupapa here i runga i nga ahuatanga o te whakamutu me te whakahaere a te toa takitahi. Ko te tikanga, ki te whakamutua koe mo nga take penei i te tahae, i te tutu, i te kino kino ranei, kare pea ka whakaarohia koe mo te mahi ano. Heoi, ki te mea na nga take mahi, na te takahi kaupapa here kore ranei, tera pea ka utua ano koe.

Nga take e awe ana ki te Rehire Potential

He maha nga mea ka awe i to kaha ki te mahi ano i a Walmart. Ko tetahi take nui ko te roa o te wa mai i to whakamutua. Mena kua roa te waa, a kua whakaatu koe i te tipu me te whakapai ake i to oranga ngaio, ka pai ake pea a Walmart ki te whakaaro ano i to tono. I tua atu, ko to hitori katoa o to mahi, tohutoro, me te tono mo nga kaimahi i te toa motuhake e tono ana koe ka whai waahi ano ki a raatau whakatau.

Pātai Auau

1. Ka taea e au te tono mahi i Walmart i muri i taku pananga?

Ae, ka taea e koe te tono mahi i Walmart ahakoa kua panaia koe i mua. Heoi ano, ko to tupono ki te mahi ano ka whakawhirinaki ki nga ahuatanga o to whakamutu me etahi atu mea kua whakahuahia i runga ake nei.

2. Ka whakaaro a Walmart ki te whakahoki mai i a au ki te whakamutua ahau mo te tahae?

Ko te whakamutu mo te tahae ka kiia he hara nui, me te kore pea ka utua ano e Walmart tetahi tangata kua panaia mo aua mahi kino.

3. Kia pehea te roa me tatari ahau i mua i te tono ano ki a Walmart i muri i te pananga?

Karekau he wa motuhake, engari ko te tikanga me tatari kia ono marama ki te tau i mua i te tono ano. Ma tenei ka taea e koe te whakaatu i te tipu me te whakapai ake i to oranga ngaio.

Hei whakamutunga, ahakoa ka taea ano te mahi ki Walmart i muri i tana pananga, ka whakawhirinaki te nuinga ki nga ahuatanga o to whakamutu, te wa kua pahemo, me etahi atu mea e awe ana i nga kaupapa here reti a te kamupene. He mea tika kia ata tirohia to ahuatanga me te whakaaro ki te huarahi pai mo to tumanako mahi a meake nei.