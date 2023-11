Ka taea e koe te whakapae i a Walmart mo te pananga?

I roto i nga tau tata nei, kua kaha haere nga whakawakanga mahi, me nga kaimahi e rapu huarahi ture mo nga momo take o te waahi mahi. Ko tetahi patai ka ara ake ko te mea ka taea e te tangata takitahi te whakapae i tetahi kamupene penei i a Walmart mo te panaia. Ahakoa ehara te whakautu ki tenei patai i te ae, kaore ranei, he mea nui kia mohio ki nga whakaaro o te ture.

Te Maramatanga ki te Mahi A-Will

Kia mohio ai koe ki te whenua ture e pa ana ki nga whakawa whakamutu he, he mea nui kia mau ki te kaupapa o te mahi i-he hiahia. I roto i te United States, ko te nuinga o nga hononga mahi ka whakaarohia i runga i te hiahia, ko te tikanga ka taea e te kaituku mahi, te kaimahi ranei te whakamutu i te hononga i nga wa katoa, me te kore he take. Heoi ano, he rereke ki tenei ture whanui.

Okotahi ki te Mahi At-Will

Ko tetahi o nga tuunga nui ki te mahi i te hiahia ko te wa ka takahia e te whakamutu tetahi ture motuhake, kaupapa here a te iwi. Hei tauira, ki te panaia tetahi kaimahi na runga i tona iwi, ira tangata, i te whakapono, i te hauatanga ranei, tera pea ka kiia he whakahāwea kore ture. Waihoki, ki te whakamutua tetahi kaimahi mo te ripoata i nga mahi ture i roto i te kamupene, ka kiia tenei he utu, ka tiakina pea i raro i nga ture kaikorero.

Ka taea e koe te whakapae i a Walmart mo te panaia?

Mena ka taea e koe te hamene ki a Walmart mo te pananga ka whakawhirinaki ki nga ahuatanga e pa ana ki to whakamutu. Ki te whakapono koe i whakamutua hetia koe i runga i te whakahāweatanga, te utu utu, te takahi ranei i to kirimana mahi, ka whai take koe mo te whakawakanga. Heoi, he mea nui ki te korero ki tetahi roia mahi ka taea e ia te arotake i nga korero mo to keehi me te arahi i nga huarahi pai.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: Ka taea e au te tohe ki a Walmart mena ka panaia au me te kore take?

A: I te nuinga o nga wa, ki te mea he kaimahi pai koe, ka whakamutua kaore he kaupapa whakahaehae, whakahoki utu ranei, he uaua pea ki te tohe mo te whakamutua he.

Q: Me pehea taku whakamatau i te whakamutua he?

A: Ko te whakapumau i te whakamutua hee ka hiahiatia he taunakitanga e tautoko ana i to kereme, penei i nga tuhinga o nga korero whakahaehae, nga whakaaturanga kaiwhakaatu, tetahi tauira mahi utu.

P: He aha nga kino ka taea e au te whakaora mena ka wikitoria au i tetahi whakawa whakamutu he ki a Walmart?

A: Ki te angitu, ka whai mana koe ki nga tini mate, tae atu ki te ngaro o nga utu, te pouri o te ngakau, nga utu roia, me te whiu whiu mo nga keehi kino kino.

Hei whakamutunga, ahakoa ka taea te whakapae i a Walmart mo te panaia, ko nga ahuatanga e pa ana ki te whakamutua he mahi nui ki te whakatau i te oranga o te whakawakanga. Ko te rapu tohutohu ture mai i tetahi roia mahi mohio he mea nui kia mohio ai koe ki o motika me o whiringa.