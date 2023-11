Ka taea e koe te kore e whakaatu i to rihīti i Walmart?

I roto i nga tau tata nei, kua nui haere te tautohetohe e pa ana ki te take mo te mana o nga kaihoko ki te kore e whakaae ki te whakaatu i o raatau rihīti ina puta ana i te toa Walmart. Na tenei kaupapa tautohetohe i whakaohooho nga korerorero mo nga mana tūmataiti, ratonga kaihoko, me nga kawenga a nga kaihoko me nga kaihokohoko. Na, he aha nga tikanga me nga tikanga mo tenei take?

E ai ki te kaupapa here whaimana a Walmart, kaore nga kaihoko i te ture ki te whakaatu i o raatau rihīti ina wehe atu i te toa. Heoi, ka kaha te akiaki a te toa toa i nga kaihoko ki te mahi tahi me a raatau mahi tirotiro-rihiti. Ko tenei mahi ko te aukati i te tahae me te whakarite i te haumaru o nga kaihoko me nga kaimahi.

Ahakoa kaore e taea e Walmart te akiaki i nga kaihoko ki te whai i nga arowhai rīhiti, kei a raatau te mana ki te aukati i nga ratonga ki nga tangata kaore e pai ki te mahi tahi. Ko te tikanga, ki te kore te kaihoko e whakaatu i tana rihīti, kei a Walmart te mana ki te aukati i a ia ki te uru atu ki o raatau toa.

FAQ:

Q: Ka taea e Walmart te pupuri i ahau ki te kore au e whakaatu i taku rihīti?

A: Kao, kaore he mana ture a Walmart ki te pupuri i nga kaihoko e kore e whakaae ki te whakaatu i o raatau rihīti. Heoi, ka taea e ratou te kowhiri ki te aukati i aua tangata kia uru atu ki o raatau toa a muri ake nei.

P: He rereke ano ki tenei kaupapa here?

A: Ae, tera ano etahi ahuatanga e hiahia ana nga kaihoko ki te whakaatu i o raatau rihīti. Hei tauira, ki te whakaohohia e tetahi taonga te punaha whakaoho aukati tahae a te toa, ka tika pea te tirotiro rihīti hei whakatau i nga take ka taea.

P: Ka taea e au te whakapae mo te tahae ki te kore au e whakaatu i taku rihīti?

A: Ko te kore noa ki te whakaatu i to rihīti e kore e kii i te hara, ka puta he whakapae mo te tahae. Heoi, mena he whakapae tika, he taunakitanga ranei mo te tahae, ka uru pea a Walmart ki te whakahaere ture.

Hei mutunga, ahakoa te mana o nga kaihoko ki te kore e whakaatu i o raatau rihīti ina puta ana i te toa Walmart, he mea nui kia whai whakaaro ki nga hua ka puta mai i te pera. Ahakoa he raruraru mo etahi, ka whakatinanahia nga arowhai rīhiti me te whakaaro ki te pupuri i te taiao hokohoko haumaru me te haumaru mo nga kaihoko katoa. Ka mutu, ma ia tangata e whakatau mena ka hiahia ratou ki te u ki tenei tikanga.