Ka taea e koe te hoatu kupuhipa ki runga i te iphone taupānga?

Ka taea e koe te hoatu kupuhipa ki runga i te taupānga iPhone?

I roto i te ao mamati o enei ra, ko te noho muna me te haumarutanga kua noho hei tino awangawanga mo nga kaiwhakamahi atamai. Na te nui haere o nga korero whaiaro e rongoa ana i runga i a maatau taputapu, he mea maori noa te hiahia ki te tiaki i o maatau raraunga mai i nga kanohi kare. Ko tetahi patai noa ka puta ko te mea ka taea te whakatakoto kupuhipa ki runga i tetahi taupānga i runga i te iPhone. Kia tuhura ake tenei kaupapa.

Me pehea te tiaki kupuhipa i tetahi taupānga i runga i te iPhone?

I tenei wa, kaore a Apple e whakarato i tetahi waahanga whakauru ki te tiaki-kupuhipa i nga taupānga takitahi i runga i nga iPhones. Heoi ano, he huarahi kee ka taea e koe te whakamahi hei taapiri i tetahi paparanga haumarutanga ki o taupānga.

Ko tetahi waahanga ko te whakamahi i nga taupānga tuatoru e waatea ana i runga i te Toa App e tuku ana i nga mahi maukati-taupānga. Ma enei taupānga ka taea e koe te whakarite kupuhipa, PIN ranei hei uru atu ki nga tono motuhake. Ka mahi ratou ma te hanga i tetahi taiao haumaru ki roto ka taea e koe te penapena i o taupānga me o raraunga.

Ko tetahi atu tikanga ko te whakamahi i te waahanga Waa Mata, kua hangaia ki te iOS. Ma te Wa Matapihi ka taea e koe te whakarite i nga rohe me nga here o te taupānga, tae atu ki te kaha ki te tono kupuhipa mo etahi taupānga. Ahakoa ko tenei ahuatanga i hangaia mo nga kaupapa whakahaere a nga matua, ka taea hoki te whakamahi ki te tiaki-kupuhipa i runga i to ake taputapu.

FAQ:

Q: He aha te mahi maukati-taupānga?

A: Ko te mahi maukati-taupānga e pa ana ki te kaha ki te taapiri i tetahi paparanga haumarutanga ki nga taupānga takitahi ma te tono kupuhipa, PIN ranei hei uru atu ki a raatau.

Q: Ka taea e au te tiaki-kupuhipa i nga taupānga a Apple?

A: Kaore, ko nga tikanga kua whakahuahia i runga ake nei e pa ana ki nga taupānga tuatoru. Ko nga taupānga hanga-i roto i a Apple kaore e tuku i tenei waa te whiringa ki te tiaki-kupuhipa i a raatau takitahi.

Q: Kei te noho haumaru nga taupānga-tuatoru-tuatoru?

A: He mea nui ki te whiriwhiri i nga taupānga rongonui me te arotake pai mai i nga kaiwhakawhanake pono hei whakarite i te haumarutanga o o raraunga. I nga wa katoa panuihia nga arotake a nga kaiwhakamahi me te tirotiro i te kaupapa here tūmataitinga o te taupānga i mua i te whakauru.

Ahakoa karekau a Apple e whakarato i te otinga taketake ki te tiaki kupu-kupu i nga taupānga takitahi i runga i nga iPhones, kei reira nga huarahi mahi e waatea ana ma nga taupānga tuatoru, ma te whakamahi ranei i te waahanga Waa Mata. Ka taea e enei tikanga te awhina i a koe ki te whakarei ake i te haumarutanga o o raraunga tairongo me te whakarato i te rangimarie o te hinengaro i roto i te ao honohono. Kia mahara ki te tupato me te whiriwhiri i nga taupānga pono hei tiaki tika i to tūmataitinga.