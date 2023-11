Ka taea e koe te aukati i tetahi taupānga mai i te Toa taupānga?

I roto i te ao hangarau e tipu haere tonu ana, kua noho nga toa taupānga hei waahanga nui o to tatou oranga. Ahakoa mo te whakangahau, mo te hua, mo te whakawhitiwhiti korero ranei, ka whakawhirinaki matou ki nga taupānga hei whakarei ake i to maatau wheako waea. Heoi, he aha te mea ka pa ki tetahi taupānga ka kitea he kino, kaore ranei e hiahia ana kia kite i runga i o maatau taputapu? Ka taea e taatau te aukati i a maatau mai i te toa taupānga? Ka ruku tatou ki tenei kaupapa ka kitea.

Tuatahi, he mea nui kia maarama ko nga kaiwhakamahi, he iti noa te mana whakahaere mo te toa taupānga ake. Ko te toa taupānga he kaupapa e whakaratohia ana e nga kamupene penei i a Apple me Google, ka taea e nga kaihanga te whakaatu me te tohatoha i o raatau taupānga. Kei enei kamupene etahi aratohu me nga kaupapa here hei whakarite i te kounga me te haumarutanga o nga taupānga e waatea ana i runga i o raatau papaahi.

Ahakoa e kore e taea e matou te aukati tika i tetahi taupānga mai i te toa taupānga, kei a matou te mana whakahaere mo nga mea ka puta ki o maatau ake taputapu. Ko te Toa Aporo a Apple me te Toa Play a Google e tuku ana i nga kaiwhakamahi ki te whakarite i o raatau hiahia ki tetahi waahanga. Ma te whakatikatika i nga tautuhinga, ka taea e nga kaiwhakamahi te huna i nga taupānga motuhake mai i a raatau hua rapu, taunakitanga ranei. Ka whai hua tenei mena kei te pirangi koe ki te karo i te kite i etahi momo taupānga, mena kei a koe nga awangawanga tūmataiti.

FAQ:

P: Ka taea e au te tango katoa i tetahi taupānga mai i te toa taupānga?

A: Kaore, hei kaiwhakamahi, kaore e taea e koe te tango i tetahi taupānga mai i te toa taupānga. Ko nga kaiwhakawhanake taupānga me nga kaiwhakahaere toa taupānga anake te mana ki te tango i tetahi taupānga mai i te toa.

Q: Ka taea e au te aukati i tetahi taupānga kia kore e puta ki runga i taku taputapu?

A: Ahakoa kaore e taea e koe te aukati i tetahi taupānga mai i te toa taupānga, ka taea e koe te huna mai i o hua rapunga, i nga taunakitanga ranei ma te whakatika i o hiahia tono i roto i nga tautuhinga.

P: Ka taea e au te tuku korero ki te toa taupānga mena ka kitea e au he kino?

A: Ae, kei a Apple's App Store me Google's Play Store etahi tikanga mo nga kaiwhakamahi ki te ripoata i nga taupānga whakahē. Ka arotakehia e nga kaiwhakahaere toa taupānga te purongo me te mahi tika mehemea e tika ana.

Hei whakamutunga, ahakoa kaore pea i a maatau te mana whakahaere mo te toa taupānga ake, kei a maatau te mana whakahaere mo nga mea ka puta ki o maatau ake taputapu. Ma te whakatikatika i o maatau manakohanga taupānga, ka taea e tatou te huna i nga taupānga motuhake mai i a maatau hua rapunga, taunakitanga ranei. Mena ka tupono koe ki tetahi taupānga e kino ana ki a koe, ka taea e koe te tuku korero ki nga kaiwhakahaere toa taupānga hei arotake.