Ka taea e koe te COVID engari he kino te whakamatautau?

I waenga o te mate urutaru COVID-19 e haere tonu ana, kua noho te whakamatautau hei taputapu nui ki te tautuhi me te pupuri i te horapa o te mate. Heoi ano, he waahi ka whiwhi nga tangata e whakaatu ana i nga tohu o te COVID-19 i nga hua whakamatautau kino. Ka ara ake te patai: ka taea e koe te COVID-19 engari he kino te whakamatautau?

Te maarama ki te whakamatautau COVID-19

Hei whakautu i tenei patai, he mea nui kia mohio ki nga momo whakamatautau COVID-19 e waatea ana. Ko te whakamatautau tino noa ko te whakamatautau polymerase chain reaction (PCR), e kitea ana te ira o te huaketo. Ko tetahi atu momo whakamatautau ko te whakamatautau antigen, e tohu ana i nga pūmua motuhake kei te mata o te huaketo. Ko nga whakamatautau e rua kei a raatau ake nga here me nga ahuatanga.

Nga kino kino me o raatau take

Ka puta te kino kino ina pangia te tangata e te COVID-19 engari ka whiwhi hua whakamatautau kino. He maha nga mea ka whai waahi ki nga kino kino. Tuatahi, ko te waa o te whakamatautau ka whai waahi nui. Mena ka whakamatauhia te tangata i muri i te wa e pa ana, kaore pea i te rawaka te uta viral mo te kitea. I tua atu, ko te kohinga tauira hee, ko te whakahaere ranei ka puta he hua kore. He mea nui kia mohio kaore he whakamatautau e 100% te tika, ka puta nga kino kino ahakoa nga whakamatautau tino pono.

FAQ:

P: Ka pangia ahau e te COVID-19 mena he kino taku whakamatautau?

A: Ae, ka taea te mate COVID-19 ahakoa he kino to whakamatautau. Ka puta nga kino kino na te maha o nga mea, tae atu ki te wa o te whakamatautau me te kohinga tauira.

P: Me aha au mena he tohu taku engari he kino taku whakamatautau?

A: Mena kei a koe nga tohu e rite ana ki te COVID-19 engari ka whiwhi koe i te hua whakamatautau kino, he pai ake te korero ki tetahi tohunga hauora. Ka kii pea ratou ki etahi atu whakamatautau, ki te whakarato tohutohu ranei mo te wehe-whaiaro me te whakahaere tohu.

Q: Me pehea e taea ai e au te whakaiti i te tupono o nga kino kino?

A: Hei whakaiti i te tupono o nga kino kino, he mea nui ki te whai i nga aratohu whakamatautau me te whakarite i te kohinga tauira tika. Mena kei te whakapae koe kua pa ki a koe ki te COVID-19, he pai pea te whakamatautau i nga wa maha, ina koa ka mau tonu nga tohu.

Hei mutunga, ahakoa he taputapu nui te whakamatautau COVID-19 ki te tautuhi i nga mate, ehara i te maamaa. Ka puta nga kino kino, a ka mau tonu te hunga takitahi ahakoa te whakamatautau kino. He mea nui ki te mahi tonu i nga mahi aukati penei i te mau kanohi kanohi, te pupuri i nga haerenga hapori, me te whai i nga aratohu hauora a te iwi hei whakaiti i te tupono o te tuku, ahakoa nga hua whakamatautau.