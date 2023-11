Ka taea e koe te haere ki waho mena he Covid koe?

I te mea kei te pa tonu te mate urutaru Covid-19 ki nga hapori puta noa i te ao, he mea nui kia mohio ki nga tikanga tiaki hei aukati i te horapa o te mate. Ko tetahi patai noa ka ara ake mena ka taea e nga tangata kua pangia e Covid-19 te haere atu ki te iwi whanui. Kia rukuhia tenei kaupapa me te whakamarama.

Te maarama ki a Covid-19:

Ko Covid-19 he mate rewharewha tino kaha na te coronavirus hou SARS-CoV-2. Ka horapa tuatahi ma roto i nga topata manawa ka maremare te tangata pangia, ka tihe, ka korero, ka kaha manawa ranei. Ko nga tohu ka puta mai i te ngawari ki te kino, ko te kirika, te mare, te ngenge, te ngaro o te reka, te hongi ranei, me te uaua ki te manawa.

Ka taea e koe te haere ki waho mena he Covid koe?

Hei poto, ko te whakautu kaore. Mena kua whakamatau koe i te pai mo Covid-19, he mea nui ki te wehe i a koe ano me te karo i nga hononga koretake ki etahi atu. Ko tenei na te mea ka taea e koe te tuku i te huaketo ki etahi atu, ahakoa he asymptomatic koe. Ko te haere ki waho i te iwi i te wa e pangia ana ka pa he mate nui ki te hauora me te haumaru o te hunga e noho tata ana ki a koe.

He aha te mea nui kia noho ki te kainga?

Ko te noho ki te kainga i a koe he Covid-19 ka awhina ki te aukati i te horapa o te huaketo ki nga tangata whakaraerae ka pa mai pea nga mate kino, ka mate ranei i te mate. Ma te wehe i a koe ano, kei te kaha koe ki te whai waahi ki te mahi tahi ki te aukati i te mate urutaru me te tiaki i te hauora o te iwi.

FAQ:

P: Ka taea e au te haere ki waho mena kua ora ake ahau i a Covid-19?

A: Kia ora mai koe i te Covid-19, he pai ki te whakaara ano i o mahi o ia ra. Heoi, he mea nui ki te whai i nga aratohu e whakaratohia ana e nga mana hauora me te mahi tonu i nga mahi aukati penei i te mau kanohi kanohi, te pupuri i te tawhiti hapori, me te mahi akuaku ringaringa.

P: Ka aha mena ka hiahia au ki nga taonga whakahirahira?

A: Mena kei te hiahia koe ki nga taonga nui i a koe kei a Covid-19, he pai ake te tono ki tetahi hoa, mema o te whanau, hoa tata ranei kia awhina koe. He maha nga hapori he hononga tautoko hei awhina i te hunga e matea ana i enei wa uaua.

Hei mutunga, mena kua whakamatauria e koe he pai mo Covid-19, he mea nui ki te whakarite i te hauora me te haumaru o etahi atu ma te noho ki te kainga me te noho mokemoke. Ma te mahi pera, ka whai waahi koe ki te aukati i te horapa o te huaketo me te tiaki i nga tangata whakaraerae i roto i to hapori. Kia maumahara, kei te noho tahi tatou katoa, a ma te whai i nga aratohu e whakaratohia ana e nga mana hauora, ka taea e tatou te wikitoria i tenei raru o te ao. Noho haumaru me te tiaki!