Ka taea e koe te whakakore i nga taupānga punaha?

I roto i te ao o nga waea atamai, ko nga tono punaha he waahanga nui o te punaha whakahaere. Ko enei tono i mua i te whakaurunga ka haere mai me te taputapu me te mahi i nga kaupapa rereke, mai i te whakarato i nga mahi whakahirahira ki te whakarei ake i te wheako kaiwhakamahi. Heoi, he maha nga kaiwhakamahi e whakaaro ana mena ka taea e ratou te whakakore i enei punaha punaha ki te waatea i te waahi rokiroki, ki te whakapai ake ranei i nga mahi. Kia rukuhia tenei kaupapa me te mohio ano.

He aha nga taupānga punaha?

Ko nga taupānga punaha, e mohiotia ana ko nga tono i mua i te whakauru, i te bloatware ranei, he tono kua utaina ki runga i to taputapu. He waahanga nui o te punaha whakahaere, kua hoahoatia hei whakarato i nga mahi matua, ratonga ranei. Ko nga tauira o nga taupānga punaha ko te waea waea, te taupānga karere, te taupānga kamera, me te taupānga maramataka.

Ka taea e koe te whakakore i nga taupānga punaha?

Ko te kaha ki te whakakore i nga taupānga punaha ka whakawhirinaki ki te taputapu me te punaha whakahaere e whakahaerehia ana. Ko etahi o nga taputapu Android ka taea e nga kaiwhakamahi te whakakore i etahi taupānga punaha, ko etahi ka whakaae ki te whakakore i nga whakahou me te whakakore i te keteroki. I tetahi atu taha, kaore nga taputapu iOS e whakarato i tetahi whiringa ki te whakakore i nga taupānga punaha.

He aha koe ka hiahia ki te whakakore i nga taupānga punaha?

He maha nga take ka hiahia tetahi ki te whakakore i nga taupānga punaha. Ko tetahi take noa ko te waatea i te waahi rokiroki i runga i o raatau taputapu. Ka taea e nga taupānga punaha te tango i te waahi nui, me te whakakore i a raatau ka awhina ano i etahi o taua rokiroki. I tua atu, ko te whakakore i etahi taupānga punaha ka taea hoki te whakapai ake i te mahinga o te taputapu me te ora o te pākahiko.

Me pehea te whakakore i nga taupānga punaha i runga i te Android?

Hei whakakore i nga taupānga punaha i runga i te Android, haere ki nga tautuhinga o te taputapu, ka whakatere ki te waahanga "Nga Taupānga", "Nga Tono". Kimihia te taupānga pūnaha e hiahia ana koe ki te mono, pato ki runga, ka kowhiri i te kōwhiringa "Mono". Kia maumahara ko te whakakore i etahi taupānga punaha ka pa ki te mahi o etahi atu taupānga, ahuatanga ranei i runga i to taputapu.

Hei mutunga, he rereke te kaha ki te whakakore i nga taupānga punaha i runga i te taputapu me te punaha whakahaere. Ahakoa ka whakaaetia e etahi taputapu Android nga kaiwhakamahi ki te whakakore i etahi taupānga punaha, kaore nga taputapu iOS e whakarato i tenei waahanga. Ko te whakakore i nga taupānga punaha ka awhina i te waatea mo te waahi rokiroki me te whakapai ake i te mahinga o te taputapu. Heoi, he mea nui kia tupato me whakakore noa i nga taupānga e tino mohio ana koe kaore e pa ki te mahi o to taputapu.