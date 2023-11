Ka taea e koe te noho tahi me te tangata whai COVID karekau e whiwhi?

I te wa e pa ana te mate urutaru COVID-19 ki nga miriona taangata puta noa i te ao, ko tetahi patai ka ara ake ko te mea ka taea te whakapiri tata atu ki tetahi tangata kua mate te huaketo me te kore e pa ki a koe ano. Ahakoa kaore i te ngawari te whakautu, tera ano etahi tikanga ka taea ki te whakaiti i te tupono o te tuku.

Te Maramatanga ki te Whakawhitinga COVID-19

Ko te COVID-19 te nuinga o te tuku ma roto i nga pata rewharewha ka maremare, ka tihe, ka korero, ka hoha te tangata pangia. Ka taea e te tangata tata tonu te ngongo i enei rūrūtia, i roto i te ono putu. Ka taea hoki te pangia e te huaketo ma te pa ki nga papa, ki nga mea ranei kua pangia e te huaketo ka pa atu ki te kanohi, ina koa te waha, te ihu, me nga kanohi.

Nga Whakatupato hei Whakaiti i te Morearea

Hei whakaiti i te tupono o te mate COVID-19 i a koe e noho tahi ana me te tangata kua pangia e te huaketo, he mea nui ki te whai i nga aratohu kua tohua:

1. Mau he kanohi kanohi: Ko te tangata kua pangia me te hunga e noho tata ana ki a raatau me mau he kanohi kanohi e hipoki ana i te ihu me te waha. Ka awhina nga kanohi kanohi ki te aukati i te horapa o nga topata manawa.

2. Kia mau tonu te tawhiti tinana: Me noho kia ono putu te tawhiti mai i te tangata kua pangia i nga wa katoa ka taea. Ma tenei ka whakaiti i te tupono ki te tohe i nga topata manawa.

3. Kia pai te akuaku ringa: Horoia o ringaringa ki te hopi me te wai mo te 20 hēkona neke atu ranei, ka whakamahi ranei i te horoi horoi ringaringa kei roto i te 60% te waipiro. A ape i te pa ki to kanohi.

4. Me whakarite kia tika te hau: Mena kei roto i te whare, whakatuwherahia nga matapihi, whakamahia ranei nga parapara hau hei whakapai ake i te rere o te hau me te whakaiti i te kukū o nga matūriki viral.

5. Whakawhāitihia te roanga whakapā: Ko te roa o te wa o te whakapiri tata, ka nui ake te tupono o te tuku. Whakaitihia te wa e noho tata ana ki te tangata kua pangia.

Nga Ui Auau (FAQ)

P: Ka taea e au te whiwhi COVID-19 mena kua werohia ahau?

A: Ahakoa ka whakaitihia e nga kano kano COVID-19 te tupono o te mate kino me te whakaurunga ki te hohipera, ka puta tonu nga mate pakaru. Heoi, he iti ake te tupono o te tukunga ki nga tangata kaore ano kia werohia.

P: Ka pehea mena he asymptomatic te tangata i pangia?

A: Ka taea tonu e nga tangata asymptomatic te horapa te huaketo. He mea nui ki te whai i nga tikanga whakatupato, ahakoa nga tohu.

P: He haumaru te noho ki te taha o tetahi kua ora mai i te COVID-19?

A: Ko te tikanga, ko nga tangata kua ora mai i te COVID-19 me te whakaoti i o raatau wa wehe ka iti ake te tuku i te huaketo. Heoi ano, he mea nui tonu te whai i nga whakatupato, na te mea ka taea te mate ano.

Hei mutunga, ahakoa ka taea te noho ki te taha o te tangata kua COVID-19 engari kaore e pa ki te huaketo, me tino u ki nga tikanga aukati penei i te mau kanohi kanohi, te pupuri i te tawhiti o te tinana, te mahi akuaku ringaringa, te whakarite kia tika te hau, me te aukati te roa o te whakapiri. He mea nui enei whakatupato hei tiaki i a koe me etahi atu mai i te tukunga o te huaketo.