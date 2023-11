Ka taea e nga kaimahi o Walmart te aukati i a koe i te kuaha?

I nga tau kua pahure ake nei, he raruraru me te tautohetohe e pa ana ki te mana o nga kaimahi o Walmart ki te aukati i nga kaihoko i te kuaha. He maha nga kaihoko e whakaaro ana mena he ture tenei mahi me nga mana kei a ratou ina pa ana ki te pupuri, ki te patai ranei e nga kaimahi toa. Ka rukuhia tenei kaupapa me te whakamarama i te kaupapa.

Tuatahi, he mea nui kia mohio kei a Walmart, pera me etahi atu pakihi motuhake, te mana ki te tiaki i ana rawa me ona rawa. Kei roto i tenei ko te whakatinana i nga tikanga haumaru hei aukati i te tahae me te whakarite i te haumaru o nga kaihoko me nga kaimahi. Ko tetahi o aua tikanga ko te aukati i nga kaihoko ki te kuaha ki te manatoko i a raatau hoko.

Ina hoko koe i Walmart, ka uru koe ki tetahi whakaaetanga me te toa. Ma te mahi pera, ka whakaae koe ki te whai i o raatau ture me o raatau kaupapa here, tera pea ko te tuku ki te haki rihīti ina puta i te toa. Ko te tikanga o tenei mahi hei aukati i te tahae toa me te tiaki i te pito o te toa.

Heoi, he mea nui kia mohiohia ahakoa kei nga kaimahi o Walmart te mana ki te tono haki rihīti, karekau he mana ki te pupuri, ki te aukati tinana ranei i a koe kia puta atu i te toa. Arā, kei a koe te mana ki te whakakore i te haki rihīti me te haere tonu. Ko nga kaimahi o Walmart ehara i te apiha whakahaere ture, a, kaore e taea e ratou te whakahaere i nga hua ture mo te kore e whakaae ki te haki rihīti.

FAQ:

1. Ka taea e au te aukati e nga kaimahi o Walmart mena kaore au i tahae i tetahi mea?

Ae, kei nga kaimahi o Walmart te mana ki te tono haki rihīti mai i tetahi kaihoko, ahakoa te whakapae he tahae. Heoi, karekau koe e herea e te ture ki te whakatutuki i ta raatau tono.

2. Ka aha ahau mena ka raru ahau, ka tukinotia ranei ahau i te wa e tirotirohia ana e au?

Ki te whakapono koe i tukinotia koe, i tukinotia ranei koe i te wa e tirotirohia ana e koe, he mea tika kia whakapuaki marire koe i o awangawanga ki te kaiwhakahaere toa, whakapā atu ranei ki te ratonga kaihoko a Walmart. Ka taea e ratou te whakatika i te take me te arahi i nga huarahi ki te haere.

3. Ka taea e nga kaimahi o Walmart te rapu i aku peke, i aku taonga ake ranei?

Kao, karekau he mana o nga kaimahi o Walmart ki te rapu i o peke me o taonga whaiaro me te kore e whakaae. Mena ka tonoa koe kia whakaaehia he rapunga, kei a koe te mana ki te whakaae.

Hei mutunga, ahakoa kei te whai mana nga kaimahi o Walmart ki te tono haki rihīti, e kore e taea e ratou te aukati i te ture kia puta koe i te toa, rapu ranei i o taonga me te kore koe e whakaae. He mea nui kia mohio koe ki o motika hei kaihoko me te mohio ki nga kaupapa here a te toa ki te whakatere maia i enei ahuatanga.