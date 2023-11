Ka taea e te nui rawa o te huaora D te mate shingles?

Ko te shingles, e mohiotia ana ko te herpes zoster, he mate kino kino e puta ai te ponana. Na te huaketo varicella-zoster, te huaketo ano e puta ai te mate heihei. Ahakoa te nuinga o te wa e pa ana te mate kirikaa ki te ngoikore o te punaha mate, ki te koroheketanga ranei, i puta nga awangawanga mo te nui o te kai o te huaora D ka piki ake te mate o tenei mate.

He aha te huaora D?

Ko te Huaora D he huaora ngako-wairewa e whai waahi nui ana ki te pupuri i te hauora o nga wheua me te tautoko i te punaha mate. Ka taea te whiwhi ma te pa ki te ra, etahi kai, me etahi taapiri. He mea nui nga taumata o te huaora D mo te hauora me te oranga.

Te mohio ki nga shingles

Ka puta te kohuki ina ka whakahoehia te wheori varicella-zoster, e noho moe tonu ana i roto i te tinana i muri i te paheketanga o te tangata. Ko tenei whakaohooho ka puta mai i nga mea penei i te ahotea, te ngoikore o te punaha mate, te koroheketanga ranei. Ka haere te wheori ki te taha o nga muka nerve, ka puta te mamae me te ponana ka kitea ki tetahi taha o te tinana.

Ko te hononga i waenga i te huaora D me te shingles

Ahakoa kei te haere tonu nga rangahau e tirotiro ana i te hononga i waenga i te huaora D me te kirikiri, karekau nga taunakitanga putaiao o naianei e tautoko ana i te whakaaro ko te nui o te kai huaora D ka puta tika i te kopapa. Inaa, ko etahi o nga rangahau e kii ana ka whai hua te huaora D ki te aukati i nga kopa ma te whakanui i te punaha mate.

FAQ

Ka taea e te ngoikoretanga o te huaora D te whakanui ake i te mate o te kowha?

Ae, ka nui ake pea te mate o te hunga he mate huaora D ki te whakawhanake kopapa. Ko te pupuri i nga taumata o te huaora D he mea nui mo te punaha mate hauora.

Ka taea te nui rawa o te huaora D?

Ae, ko te nui o te kai o te huaora D ka puta he mate e kiia nei ko te huaora D te paitini, te hypervitaminosis D ranei. Ka puta nga tohu penei i te nausea, te ruaki, te ngoikore, tae atu ki nga raruraru whatukuhu. He mea nui ki te whai i nga tohutohu mo te kai i ia ra mo te huaora D.

Opaniraa

Ahakoa kei te rangahau tonu te hononga i waenga i te huaora D me te shingles, karekau nga taunakitanga o naianei e tautoko ana i te whakaaro ko te nui o te kai huaora D ka puta he kopapa. Ko te tikanga, ko te pupuri i nga taumata o te huaora D he mea tino nui mo te rauropi hauora, tera pea ka awhina i te whakamarumaru mai i nga kopa. Pērā ki ētahi matūkai, he mea nui kia pau te huaora D i roto i te whakaōrite me te korero ki tetahi tohunga hauora mo nga tohutohu whaiaro.