Ka taea e te ahotea, i te awangawanga ranei te paheketanga?

Kupu Whakataki

Ko te shingles, e mohiotia ana ko te herpes zoster, he mate viral e puta ai te ponana mamae. Na te huaketo varicella-zoster, te huaketo ano e puta ai te mate heihei. Ahakoa e hono ana te mate kohu ki te ngoikore o te punaha mate, kua puta nga whakaaro mo te waahi o te ahotea me te awangawanga ki te whakaohooho i tenei mate. I roto i tenei tuhinga, ka tirotirohia mena ka taea e te ahotea, te awangawanga ranei te take ka pa te mate.

Te Whanaungatanga i waenganui i te ahotea me te kohu

E mohiotia ana ka pa te taumahatanga ki to tatou hauora katoa. Ka taea e ia te whakangoikore i te punaha raupatu, ka kaha ake tatou ki nga momo mate. Heoi, ahakoa ko te ahotea ka whai waahi ki te whakaohooho ano i te huaketo varicella-zoster, ehara i te mea ko te take anake o te shingles. Kei te moe te huaketo i roto i te kiko nerve i muri i te oranga o te tangata i te mate heihei, ka taea te whakaara ano i muri mai i te wa e ora ana, ka arai atu ki te shingles.

Te Mahi o te Maharahara

Ko te awangawanga, penei i te ahotea, ka ngoikore ano te punaha mate. Heoi, he iti noa nga taunakitanga putaiao e hono tika ana i te awangawanga ki te whanaketanga o te shingles. He mea nui kia mohio ko te awangawanga anake kaore pea e puta he kopa, engari ka kaha ake nga tohu, ka whakaroa ranei i te mahi whakaora.

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te shingles?

A: Ko te shingles he mate huaketo e tohuhia ana e te ponana mamae. Na te huaketo varicella-zoster, te huaketo ano e puta ai te mate heihei.

P: Ka taea e te ahotea te mate shingles?

A: Ahakoa ka whai waahi te ahotea ki te whakaohooho ano i te huaketo varicella-zoster, ehara i te mea anake te take o te shingles. Kei te moe te huaketo i roto i te kiko nerve, ka taea te whakaara ano i muri mai i te ao.

P: Ka taea e te maaharahara te mate shingles?

A: Ko te maaharahara anake kaore pea e pa ki te kopa, engari ka kaha ake nga tohu, ka whakaroa ranei i te mahi whakaora. Heoi, he iti noa nga taunakitanga putaiao e hono tika ana i te awangawanga ki te whanaketanga o te shingles.

Opaniraa

Ahakoa ka taea e te ahotea me te awangawanga te ngoikore te punaha mate, ehara i te mea ko enei te take tuatahi o te mate shingles. Ko te nuinga o te mate kohukohu na te whakaohoohotanga o te huaketo varicella-zoster, e moe ana i roto i te kiko io. He mea nui ki te whakahaere i te ahotea me te awangawanga mo te oranga o te katoa, engari karekau pea ka puta tika mai i te koriri. Mena kei te whakapae koe he mate kohukohu koe, kei te kite ranei koe i nga tohu, he pai ki te toro atu ki tetahi tohunga hauora mo te tātaritanga tika me te maimoatanga tika.