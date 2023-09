Pokémon Haere: Mankey Ka taea te kanapa!

whakarāpopototanga:

I roto i te Pokémon Go, ka whai waahi nga kaitakaro ki te tutaki ki te makimaki poaka Pokémon, Mankey, i te ngahere. Ko te rongo whakahihiri ka taea hoki e Mankey te kanapa! Ko te tikanga ka whai waahi nga kaitakaro ki te hopu i tetahi putanga kanapa o tenei Pokimona, he rereke te tae o te tae o te waa. I te taha o Mankey, ko tana whanaketanga, ko Primeape, ka kanapa ano.

Na te whakaurunga pea o Annihilape, te kunenga whakamutunga o Mankey me Primeape mai i a Pokémon Scarlet me Violet, ka tohutohuhia kia timata te kohi monamona Mankey i te tatari mo tenei whanaketanga. Ko nga tukunga tuatahi o Paldean Pokémon i Pokémon Haere e kii ana ka uru mai a Annihilape ki te raarangi.

Ko te reeti kanapa mo Mankey i Pokémon Go he tata ki te kotahi i roto i te 500, e ai ki nga rangahau a The Silph Road. Heoi, karekau he "permaboost" a Mankey, ko te tikanga ehara i te mea onge, kaore hoki he reiti kanapa. Ko te kukume i nga Pokémon kanapa ake ka ahu mai i te tupono noa, na te mea ko nga reiti hopu Pokémon kanapa e whakatauhia ana e te kaiwhakawhanake a Niantic, a ka whakanuia noa i nga huihuinga motuhake me nga whakaeke.

Ki te whai i nga Pokémon kanapa e waatea ana, ka taea e nga kaitakaro te korero ki te raarangi a LeekDuck, e whakarato ana i te aratohu tirohanga mo nga Pokémon kanapa katoa.

Mo etahi atu tohutohu me nga kaiarahi mo Pokémon Haere, ka tukuna e Polygon te maha o nga rauemi hei whakarei ake i to taakaro.

Nga wehewehe:

– Pokimona kanapa: Pokimona me nga tae rereke he onge ake i o raatau hoa.

– Candy: He rauemi i roto i te Pokémon Go ka taea te kohi ma te hopu Pokémon o tetahi momo motuhake ka whakamahia ki te whanake, ki te whakakaha ake ranei i a Pokémon.

Rauemi:

– Te huarahi Silph (ma Wayback Machine)

– LeekDuck

