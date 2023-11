Ka taea e au te mahi i te Karapu a Sam mena ka wehe au i a Walmart?

I roto i te ao hokohoko, ehara i te mea noa mo nga kaimahi te neke ki waenga i nga toa rereke i roto i te kamupene kotahi. He maha nga wa ka puta nga patai mo te tangata ka taea te mahi i tetahi peka rereke, i tetahi roopu ranei mena ka whakatau ia ki te wehe i tana tuunga o naianei. Ko tetahi o enei patai ka puta pinepine ko, "Ka taea e au te mahi i te Karapu a Sam mena ka wehe au i a Walmart?"

FAQ:

P: Ka taea e au te mahi i te Karapu a Sam mena ka wehe au i a Walmart?

A: Ae, ka taea te mahi i te Karapu a Sam ahakoa i mahi koe i mua i Walmart. Ko nga kamupene e rua na Walmart Inc., na reira ka whai waahi nga kaimahi ki te whakawhiti i waenga i nga mea e rua.

Q: Me tono ano au ki te hiahia au ki te mahi i te Karapu a Sam i muri i taku whakarerenga i a Walmart?

A: I te nuinga o nga wa, me tuku tono hou koe ki te mahi i te Karapu a Sam, ahakoa kua mahi koe mo Walmart i mua. Heoi, ma te whai wheako o mua me te kamupene ka whai painga koe i te wa e mahi ana koe.

P: Ka pa atu taku mahi o mua ki Walmart ki taku waahi ka utua ki te Karapu Sam?

A: Ahakoa ka whakaarohia te mahi o mua i Walmart i te wa o te mahi utu, kaore e kii he mahi i te Karapu a Sam. Ko nga whakataunga utu kei te nuinga o te waa i runga i nga ahuatanga rereke, tae atu ki nga tohu, te waatea, me nga hiahia motuhake o te toa.

P: He rereketanga kei waenga i te mahi i Walmart me te Karapu a Sam?

A: Ahakoa he wahanga o nga kamupene e rua o te kaporeihana kotahi, he rereke nga ahuatanga o te whakatakotoranga toa me nga tuku hua. Ko Sam's Club he karapu whare putunga mema-mema e aro ana ki nga hokonga nui, ko Walmart he toa hokohoko tuku iho. Ko te taiao mahi me nga kawenga mahi ka rereke pea i waenga i nga mea e rua.

Hei whakatau, mena kua mahi koe i mua i Walmart me te whakaaro ki tetahi mahi i te Karapu Sam, ka taea te whakawhiti. Heoi, he mea nui kia mohio koe ka hiahia koe ki te tuku tono hou ka haere ano koe ki te mahi utu. Ko te whai wheako o mua ki a Walmart ka whai hua, engari karekau e kii he mahi ki te Karapu a Sam.