Ka taea e nga kuri te whiwhi COVID?

I waenganui o te mate urutomo COVID-19, ko nga awangawanga mo te tukunga o te mate kua toro atu ki tua atu o te tangata ki a tatou mokai aroha. He maha nga rangatira o nga poaka e whakaaro ana mena ka taea e o raatau hoa puhuruhuru te pa ki te huaketo me te tupono ka pa ki o raatau kaainga. Ka rukuhia tenei kaupapa me te whakamarama i te kaupapa.

Ka taea e nga kuri te mate COVID-19?

E ai ki nga tohunga, ka pangia pea nga kuri e te coronavirus, ahakoa he onge noa te ahua. Ahakoa ka taea e nga kuri te whakamatautau pai mo te huaketo, ko te nuinga o te waa ka whakaatu i nga tohu ngawari, ka noho koretake ranei. He mea nui ki te whakaaro he iti te mate o te tuku mai i nga kuri ki te tangata.

Me pehea e mate ai nga kuri ki te COVID-19?

Ka taea e nga kuri te pa ki te COVID-19 ma te whakapiri tata ki nga tangata kua pangia, ma te pa atu ranei ki nga papa kua poke. Ka noho te huaketo i roto i nga topata manawa, i runga ranei i nga taonga kua pa ki nga tangata kua pangia. Na reira, he mea nui ki te mahi akuaku pai me te horoi i nga waahi ka pa atu ki to kuri.

He aha nga tikanga tiaki mo nga kaipupuri kararehe?

Hei whakaiti i te tupono o te tuku, me whai nga rangatira mokai ki etahi tohutohu ngawari. Tuatahi, mena kei te pa ki a koe nga tohu COVID-19, kua whakamatauria pai ranei koe mo te huaketo, he mea tika kia whakawhāitihia te whakapiri tata ki to mokai me te tiaki i tetahi atu mo te wa poto. I tua atu, ko te mahi akuaku pai, penei i te horoi ringa i mua me muri i te taunekeneke me to mokai, ka taea te whakaiti i te tupono o te tuku.

Me whakamatauria nga kuri mo COVID-19?

Ko te whakamatautau i nga kuri mo COVID-19 kaore i te tūtohu mena kua pa atu ki tetahi tangata kua pangia, kei te whakaatu tohu ranei. Ki te whakapae koe kua pa atu to kuri ki te huaketo, e whakaatu ana ranei i nga tohu penei i te maremare, te tihe, te uaua ki te manawa, he pai ki te toro atu ki te taote kararehe mo te arahi.

Hei whakatau, ahakoa ka taea e nga kuri te pa ki a COVID-19, he iti noa te tupono. Ma te whai i nga tikanga akuaku me te whai i nga tikanga tiaki, ka taea e nga rangatira poaka te awhina ki te tiaki i o raatau hoa huruhuru me te whakaiti i te tupono o te tuku i roto i o raatau kaainga. Kia maumahara, ko to taakuta kararehe te puna korero pai me te arahi mo te hauora o to mokai. Kia noho haumaru, kia ora o kararehe!