Ka taea tonu e nga taupānga kua mukua te whai i a koe?

I roto i te ao mamati o enei ra, kua noho nga waea atamai hei waahanga nui o to tatou oranga, e tuku ana i te waatea me te honohono ki o tatou maihao. Heoi, kua piki ake ano nga awangawanga mo te noho tūmataiti me te haumarutanga raraunga, ina koa ka pa ki nga taupānga ka tangohia, ka whakamahia e matou. Engari ka aha ina mukua e tatou tetahi taupānga? Ka taea tonu te whai i a maatau? Kia rukuhia tenei kaupapa ka kitea.

Ina mukua e matou tetahi taupānga mai i to maatau atamai, ka whakaaro matou kua tangohia katoatia mai i to maatau taputapu, me nga raraunga e pa ana. Engari, ehara i te mea ko te ahua tonu tenei. Ko etahi taupānga ka waiho i muri i nga toenga o nga raraunga, ka whai tonu ranei i a maatau mahi ahakoa kua mukua.

Me pehea te whai a nga taupānga i a maatau?

Ka taea e nga taupānga te whai i a maatau mahi ma nga momo huarahi, penei i te kohi raraunga waahi, te uru atu ki o maatau hoapaki, te aro turuki i a maatau tikanga tirotiro, me te whakamahi ranei i te hopuoro me te kamera a to taputapu. He maha nga wa e whakamahia ana enei korero mo nga panui kua tohua, te whakapai ake i te wheako kaiwhakamahi, te hoko atu ranei ki nga roopu tuatoru.

Ka taea tonu e nga taupānga kua mukua te whai i a maatau?

Ahakoa ko te nuinga o nga taupānga ka mutu te whai i a matou ina mukua ana, ka waiho pea etahi i muri i nga tikanga aroturuki, ka kohi raraunga tonu ma nga tukanga papamuri. Ka taea e enei toenga te whakauru i nga raraunga keteroki, pihikete, ara nga konae huna kaore e tangohia i te wa o te tangohanga.

He aha koe ka taea e koe te mahi ki te tiaki i to taatai?

Hei tiaki i to tūmataitinga me te aukati i nga taupānga kua mukua mai i te whai i a koe, whakaarohia nga mahi e whai ake nei:

1. Te arotake me te whakahaere i nga whakaaetanga taupānga i runga i to taputapu.

2. Maamaa nga keteroki taupānga me nga raraunga i mua i te tango.

3. Whakamahia nga taupānga e aro nui ana ki te noho moata, nga taputapu ranei e aukati ana i te aroturuki.

4. Kia mau tonu te punaha whakahaere me nga taupānga o to taputapu.

5. Pānuihia nga arotake taupānga me nga kaupapa here tūmataiti i mua i te tango.

i roto i te mutunga, ahakoa ko te nuinga o nga taupānga e whakaute ana i to maatau muna me te whakamutu i te whai i a maatau i te wa kua mukua, he mea nui kia noho mataara. Ma te mohio me pehea te whai a nga taupānga i a maatau me te whai waahi ki te whakamarumaru i to maatau muna, ka taea e tatou te painga ki nga painga o te hangarau atamai me te kore e whakararu i a maatau korero whaiaro.