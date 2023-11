Ka taea e tetahi Kaimahi Walmart te aukati i a koe i te kuaha?

I nga tau tata nei, kua kaha ake te awangawanga i waenga i nga kaihoko mo o raatau motika me o raatau kaupapa mo nga toa hokohoko. Ko tetahi patai ka ara ake ko te mana o tetahi kaimahi Walmart ki te aukati i nga kaihoko i te kuaha me te tirotiro i a raatau taonga. Hei whakamarama i tenei take, kua rukuhia e matou nga kaupapa here me nga tikanga a Walmart hei whakarato ki a koe nga whakautu e rapu ana koe.

Ae, kei a te kaimahi Walmart te mana ture ki te aukati i nga kaihoko i te kuaha i raro i etahi ahuatanga. E ai ki te kaupapa here a Walmart, kei a ratou te mana ki te tirotiro i nga rihīti me te tirotiro i nga peeke, i nga peeke tuara ranei o nga kaihoko ka puta ratou i te toa. Ko te mahi tuatahi tenei ki te aukati i te tahae me te whakarite i te haumaru o nga kaihoko me nga kaimahi.

He aha nga take mo te aukati i nga kaihoko ki te kuaha?

Ko te take nui mo te aukati i nga kaihoko ki te kuaha ko te aukati me te aukati i te mahi toa. Ko Walmart, pera i te maha atu o nga kaihokohoko, he nui nga mate na te tahae, a ka mahia enei tikanga hei whakaiti i aua mate. Ma te tirotiro i nga rīhiti me te tirotiro i nga peke, ka whai a Walmart ki te whakarite kia kaua nga kaihoko e wehe atu i te toa me nga taonga hokohoko kore utu.

Ka aha koe ki te tutakina koe i te kuaha?

Mena ka aukatia koe e tetahi kaimahi Walmart i te kuaha, he mea nui kia noho marie me te mahi tahi. Kei te whai noa ratou i nga kaupapa here a te kamupene me te mahi i o raatau mahi. Kei a koe te mana ki te whakakore i te tirotiro, engari kia mohio koe kei a Walmart ano te mana ki te aukati i nga ratonga ki te tangata kaore e whai ana ki o raatau kaupapa here. Ki te whakapono koe kua he te mahi ki a koe, kua takahia ranei o tika, ka taea e koe te whakapā atu ki te ratonga kiritaki a Walmart, ki te rapu tohutohu ture ranei.

Opaniraa

Ahakoa he raruraru pea mo etahi, kei nga kaimahi o Walmart te mana ki te aukati i nga kaihoko i te kuaha me te tirotiro i a raatau taonga. Kua whakaritea tenei mahi hei aukati i te tahae me te noho haumaru o nga tangata katoa i roto i te toa. Ma te mohio me te mahi tahi ki enei kaupapa here, ka whai waahi nga kaihoko ki tetahi taiao hokohoko haumaru mo te katoa.