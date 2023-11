Karanga o te Kaute: He Tiohanga petipeti e Huri haere tonu ana

Ko Call of Duty (CoD) he toa petipeti kua mau i nga ngakau o nga miriona kaitakaro huri noa i te ao. Mai i tana whakarewatanga i te 20 tau ki muri, kua noho hei ahuatanga o te ao, a, ko te Activision Blizzard tetahi o nga kamupene petipeti tino nui o te umanga. Ko te hokonga mai o Microsoft mo Activision Blizzard mo te $67.8 piriona i puta te whakaaro mo te heke mai o te kaporeihana CoD, ina koa ka uru ki roto i te ratonga ohaurunga Game Pass rongonui.

Ahakoa kua whakapumautia e te rangatira o Xbox a Phil Spencer e kore e tae mai a CoD ki Game Pass tae noa ki te tau e whai ake nei, e marama ana kua puta nga huringa nui mai i te wa tuatahi i te tau 2003. Na te maha o nga kaihanga kaiarahi e mahi ana i nga whakaurunga rereke, kua mau tonu a CoD. ki te raarangi tukunga a-tau, ka puta mai i nga keemu 23 i te raupapa matua. Kua kaha tonu te hoko, a, kei te haere tonu te aratau multiplayer ki te kukume i te hunga e whai ake nei. Heoi ano, ko etahi o nga kaiwhaiwhai i kii i nga awangawanga kei te kore nga putanga hou e whai whakaaro hou ana, karekau hoki e wehe ke i o raatau o mua.

Ko te waahanga hou, Modern Warfare III, kua whakaekea ano e ia mo te kore o nga mapi maha hou i te whakarewatanga. Ko te kaiwhakahaere auaha a David Swenson e wawao ana i te keemu, e kii ana koinei te Waea Whakaaetanga tino nui rawa atu i mahia, me te whakanui i te taiao mahi tahi e poipoi ana i te mahi auaha i roto i te roopu whanaketanga.

Engari he aha te heke mai mo te Call of Duty? Ko Johanna Faries, te kaiwhakahaere o te ao o te waitohu, kei te tumanako tonu mo tona tipu haere tonu mo nga tau 20 e whai ake nei. E whakaae ana ia ki te hiahia ki te whakamaarama me te ata whakaaro ki nga kaupapa hou kia pai ai te hikaka me te mahi i nga wa katoa.

Mo te tupono ka uru mai nga taitara CoD ki te Game Pass a muri ake nei, ka noho puku tonu a Faries, engari ka oati ia he "whakahihiri" nga mea ka taea. Na tona turanga powhiriwhiri kanorau me te whanaketanga tonu, Call of Duty kaore he tohu o te puhoi haere.

