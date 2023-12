Meta Quest 3 me Asgard's Wrath 2 Paihere: Ko te Whakakotahitanga Tino Pai mo nga Kaingākau Whakataetae VR

whakarāpopototanga:

Ko te tukunga tino tumanakohia o Asgard's Wrath 2 kua whiwhi i te kaute 10/10 tino pai i roto i ta maatau arotake, na te mea he keemu me takaro mo te hunga kaingākau mariko (VR). Ko te waahanga pai rawa atu? Ko Asgard's Wrath 2 kei te paihere mo te kore utu me te Meta Quest 3, te pane hou hou i te maakete. Ka tirotirohia e tenei tuhinga nga ahuatanga whakamiharo o te keemu me te pane pane me te whakaatu i nga painga o tenei paihere whakaongaonga.

taitara:

He Haerenga Epic e tatari ana: Ka wheako i te riri a Asgard 2 me te Meta Quest 3

He mea hei whakanui i te hunga kaingākau ki te petipeti VR na te Asgard's Wrath 2 e whakamihi ana me te tohu tino pai i roto i ta maatau arotake. Ko tenei keemu tino ruku e tuku ana i nga korero pakiwaitara e wha, e wha nga ahuatanga ahurei, te whawhai whakahihiri, me nga punaha RPG whakahirahira e whakatakoto ana i te paerewa hou mo te petipeti VR.

Engari he aha te mea i tino whakahihiri ai tenei korero ko te Asgard's Wrath 2 ka uru mai me te pane Meta Quest 3. Ko te Meta Quest 3, me ona hangarau hou me ana mahi tino pai, ko te hoa tino pai mo te torotoro i te ao nui o Asgard's Wrath 2.

Ko ta matou arotake o te Meta Quest 3 e whakaae ana ki ona ahuatanga tino pai. Ma te tohu whakamiharo o te 9/10, ka whakanuia te Meta Quest 3 mo te utu me te waatea. Ka whakakorehia te hiahia mo te PC petipeti utu nui i te wa e tukuna ana he wheako VR tino pai. Ko nga kaha o te petipeti whakauru-mooni o te pane, tae atu ki te aratau whakawhiti-tae-katoa me te aroturuki tika, ka whakarei ake i te rumaki.

Ma te whakakotahi i te Riri a Asgard 2 me te Meta Quest 3, ka taea e nga kaitakaro te uru atu ki tetahi mahinga petipeti tino kore. Ko nga korero whakahirahira a Asgard's Wrath 2, nga ahuatanga kanorau, me te whawhai kaha ka ora mai me nga tirohanga ruku a te Meta Quest 3 me nga mana urupare. He whakataetae petipeti i mahia i te rangi.

Ko te paihere, $499.99 te utu mo te putanga 128GB, $649 ranei mo te putanga 512GB, he mea utu nui mo nga kaitakaro VR taukei me te hunga e ruku ana ki te mooni mariko mo te wa tuatahi. Na te iti o nga kararehe e waatea ana, ko te pupuri i tetahi paihere ka whakarite i nga haora o te whakaari whakamiharo me te whai waahi ki te wheako i te tihi o te petipeti VR.

Kaua e ngaro i tenei waahi ki te haere ki runga i te haerenga nui i roto i te Riri o Asgard 2 me te Meta Quest 3. Hopukia to paihere inaianei ka takatu ki te kawe ki roto i te ao e tutuki ai nga whakaaro.