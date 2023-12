Ko Alfred "Shivy" Brooks te wikitoria i te tuuru Poari Kura o Atlanta

By

Ko Alfred "Shivy" Brooks te toa i te pooti o te poari kura o Atlanta, i hinga i a Tamara Jones. Ko nga hua kore mana e whakaatu ana ko Brooks te kaiarahi me te 65% o nga pooti.

Ko Brooks, he kaiako ohaoha me te kawanatanga o naianei i te Kura Tuarua o Charles Drew i Clayton County, ka noho hei kaiako kaha tuatahi ki te mahi i runga i te Poari mo nga Kura Kaupapa Maori o Atlanta. Ka riro i a ia te mana o Jones hei kanohi mo te Takiwa 7.

Ko te whakataetae i waenganui i a Brooks raua ko Jones i tino tautohetia, i te mea he iti iho i te 50% o nga pooti i riro i nga kaitono e rua i te pooti nui o Noema 7, ka puta he rerenga.

I whiwhi tautoko nui a Brooks i te wa o tana pakanga, i whiwhi tautoko mai i nga rangatira torangapu rongonui penei i te koromatua o mua o Atlanta me te Ambassador o Amerika ki te United Nations, Andrew Young, me te kaitoha o mua o te kawanatanga, a Jason Carter. I harikoa ano ia ki te tautoko a te maha o nga mema o te Kaunihera o Atlanta, tae atu ki te Perehitini o te Kaunihera a Doug Shipman.

He tino kawa mo Brooks te wikitoria, i te mea i mate kino tana tama, 16 tau te pakeke, a Bryce Brooks i te timatanga o tenei tau, i a ia e ngana ana ki te whakaora i nga tamariki nohinohi kei paremo i Florida. Ko Bryce, i haere ki nga Kura Tuarua o Atlanta, he teina i te Kura Tuarua o Maynard Jackson.

Ko Jones, e rua nga tau e mahi ana i te poari kura, i whiwhi tautoko mai i te mema o te Kaunihera o te Taone a Alex Wan, te Kawana o te kawanatanga a Saira Draper, me te Sen. Nan Orrock o te kawanatanga, me etahi atu.

Ko te pootitanga o naianei e whakaatu ana i te panonitanga o te punaha pooti a te poari kura, me nga kupu i naianei kei te wiri ki te aukati i te katoa o te poari ki te whakakapi ia wha tau.

Ko nga hua mai i DeKalb me Fulton County i whakaatu i te tautoko nui a Brooks, me te 72% me te 66% o nga pooti i whakawhiwhia e ia.

I a Brooks e whakareri ana ki te kawe i tana mahi hou, he tokomaha e tumanako ana ka kawea mai e tana wheako hei kaiwhakaako he tirohanga hou me te maaramatanga ki te punaha o te Kura Tuarua o Atlanta.