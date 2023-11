Te Whakawhanaketanga o te Ataahua Artificial i roto i te Animation me te petipeti

Kua whakahurihia e te Artificial Intelligence (AI) nga momo ahumahi, tae atu ki te pakiwaituhi me nga keemu rorohiko. Ko nga paanga me nga paanga a meake nei o AI i tenei mara ka tirotirohia i te Huihuinga BFX e haere ake nei i Bournemouth, UK. Ahakoa ko te hakari e whakaatu tuatahi ana i nga mahi whakakitenga a te Whare Wananga o Bournemouth mo te Whakaoho Rorohiko, he waahi ano hoki mo nga tohunga umanga me nga tohungatanga ki te matapaki i nga take o naianei.

Ko te Huihuinga BFX, kei te tekau o ona tau inaianei, kua noho ko tetahi o nga huihuinga nui rawa atu o te UK mo te whakangahau, nga keemu, me te hunga kaingākau whakakitenga. Ko tenei huihuinga e ono nga ra e whakaatu ana i nga karaehe rangatira, awheawhe, me nga whakaaturanga hei whakahihiri i nga mahi auaha rangatahi me te whakatairanga i te tiritiri matauranga i waenga i nga tohunga. I tenei tau, ko tetahi o nga kaupapa matua mo te korerorero ko te whakamahi AI i roto i te hākoritanga me te petipeti.

Kua puta kee a AI i tana tohu i roto i te umanga petipeti, me nga keemu riipene whakaata e whakauru ana i nga momo momo mohio mohio mo nga tekau tau. Heoi, ko nga ahunga whakamua hou o te hangarau AI he mea whakahihiri me te awangawanga. Ahakoa e whakapono ana etahi ka taea e AI te whakarei ake i te mahi auaha me te whakapai ake i te wheako petipeti, ko etahi kei te maaharahara mo te neke mahi me nga paanga ture mo nga whare taiwhanga.

I te wa o te hakari, ka whakamarama nga tohunga o te ahumahi ki te whakamahi a nga kamupene AI i roto i nga hangarau rumaki, te hanga mariko, me te hanga kiriata mamati. Engari i te whakawhirinaki ki nga korero tika, ka taea te kii ka tukuna e enei tohunga nga mohiotanga nui ki te whakawhitinga o AI me te ahumahi hākoritanga me te petipeti. I tua atu, ko nga tohunga mohio penei i a Joe Darko, te kaiarahi hākoritanga me te kaiwhakaahua matua i Sony Imageworks, me Joe Eaton, he kaiwhakaahua rongonui, ka tohatoha i o raatau wheako me o raatau tirohanga mo te mahi auaha i roto i te umanga a AI.

Ko te BFX Festival e whai ana ki te ako, ki te whakahihiri, ki te whakawhiti i te waahi i waenga i te whare wananga me te umanga. I te taha o nga korerorero me nga awheawhe, ka whai waahi nga taiohi, nga whanau, me te hunga kaingākau ki te torotoro haere i te ao o te pakiwaituhi, te whakakitenga, me te hanga keemu. Ahakoa he tangata auaha koe, he hiahia noa ranei koe ki te mara, e oati ana te Huihuinga BFX ki te tuku i tetahi tirohanga whakaihiihi ki te tipu o te whenua AI me ona paanga ki te hākoritanga me te petipeti.

FAQs

Q: He aha te BFX Festival?

A: Ko te Huihuinga BFX he huihuinga a-tau e whakaatu ana i nga mahi a te National Center for Computer Animation i te Whare Wananga o Bournemouth. Ka whakahuihui i nga tohunga umanga, i nga tohungatanga, i nga kaingākau ki te matapaki me te whakanui i te hākoritanga, nga keemu, me nga paanga ataata.

Q: He aha te kaupapa matua o te hakari i tenei tau?

A: Ko tetahi o nga tino kaupapa o te hakari i tenei tau ko te tirotiro i te whakamahinga o te mohiotanga horihori (AI) i roto i te hākoritanga me te petipeti.

Q: He aha te take he kaupapa nui a AI i roto i te ahumahi pakiwaituhi me te petipeti?

A: Kei a AI te kaha ki te whakarereke i te ahumahi hākoritanga me te ahumahi petipeti ma te whakarei ake i te mahi auaha, te whakapai ake i nga miihini keemu, me te hanga wheako rumaki ake. Heoi ano, he maaharahara mo te whakakorenga mahi me nga take ture pea.

Q: Ko wai etahi o nga kaikorero rongonui i te hakari?

A: Ko nga kaikorero rongonui ko Joe Darko, he kaiarataki pakiwaituhi me te kaiwhakaahua matua i Sony Imageworks, me Joe Eaton, he kaiwhakaahua rongonui. Ka tohatohahia o raatau wheako me o raatau whakaaro mo te mahi auaha i roto i te umanga a AI.

Q: Ko te hakari mo nga tohunga ngaio, tohunga ranei?

A: Kao, ko te Huihuinga BFX i hangaia mo te tini o nga kaiuru, tae atu ki nga mahi auaha rangatahi, whanau, me nga tangata katoa e aro nui ana ki te pakiwaituhi, nga ahuatanga ataata, me te hanga keemu.