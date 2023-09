Pouaka Pouaka, te Kamupene kei muri i te Rarangi Taitapa, E kiia ana kua hokona

E ai ki nga purongo, ko Gearbox, te kamupene keemu a Amerika e mohiotia ana mo te whakawhanake i te raupapa Borderlands, kei te hokona inaianei. Ko te kamupene matua o Gearbox, a Embracer, kei te whai whakaaro ki nga momo whiringa, ko tetahi o ratou ko te hoko o te taiwhanga. He maha nga roopu tuatoru kua whakaatu i te hiahia ki te hoko i te kamupene. Heoi, karekau a Embracer me Gearbox i whakaputa korero whaimana mo tenei take.

Ka tae mai tenei purongo i te wa wero mo Embracer i te mea kei te haere i tenei wa i tetahi tikanga whakatikatika nui. Hei waahanga o tenei whakatikatika, ko Volition, te taiwhanga e whakahaere ana i nga raupapa rongonui a Saints Row, kua katia. I te timatanga o tenei tau, i panuitia e Embracer ana mahere ki te kati i nga whare wananga me te whakakore i nga keemu i muri i te hinganga o te $2 piriona taara me te kamupene a te kawanatanga a Saudi Savvy Games Group kua tutuki.

Ko te Roopu Embracer, te kamupene matua, kua eke ki te hoko i nga tau tata nei, me te whiwhi i etahi whare taiwhanga rongonui tae atu ki a Crystal Dynamics, kaiwhakawhanake o Tomb Raider. Ko te hokonga o Gearbox i oti i te Hui-tanguru 2021, ko te utu mo te kamupene ki te $1.4 piriona. Kua tukuna e Gearbox nga mokowhiti mo Borderlands Tiny Tina's Wonderlands me New Tales mai i nga Taitapa. Kua whakaputaina ano e ratou te kaikopere kaipahua angitu Remnant 2 i tenei tau. I tua atu, kua whakaritea ratou ki te whakaputa i te Homeworld 3, he keemu rautaki sci-fi mo te wa-tuuturu i whakawhanakehia e Blackbird Interactive, i etahi wa i te tau 2024.

Kei te whakawhänuihia ano e te kamupene tona aroaro ki tua atu o te ao petipeti, i te mea ko te kiriata Borderlands na Eli Roth i tohutohuhia ka tu ki nga whare tapere i te raumati o te tau 2024. E tohu ana tenei ahakoa nga koretake o naianei e pa ana ki te wa kei te heke mai o te kamupene, kei te noho pumau tonu a Gearbox ki tana whaimana. kei te kaha te mahi ki nga kaupapa hou.

Rauemi:

Reuters

IGN