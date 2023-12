Whakatika ki te Mana i GigaBash, te Ultimate Arena Brawler

Whakatuwherahia to rangatiratanga i waenga i nga titans i roto i te keemu whawhai whawhai a-rohe maha, GigaBash. I whakaaweahia e nga kiriata kaiju, kei roto i tenei keemu nga toa nunui me nga whakaeke motuhake kino me nga taiao tino whakangaro. Tonoa to kape inaianei ka uru atu ki nga pakanga epic.

Ko GigaBash te whakakotahi i te hepohepo me te auahatanga o nga taitara penei i te Power Stone, Super Smash Bros. Ultimate, me te Pakanga o nga taniwha, me nga rahinga o nga kiriata kaiju matarohia. Haere ki roto i nga hu o te titan kua tukuna, he kaiwhaiwhai titan mecha ranei. Karangahia te uira mai i te rangi, ka mau i nga pourewa reo irirangi hei karapu, ka huri ranei i tetahi takiwa katoa (tae atu ki o hoa riri) hei poro hukarere nui. Mena ka tukuna e koe te kino, ka taea e koe te whakaputa i to ahua whakamataku o te Class S.

Ko te keemu e tuku ana i nga mahi maha-maha ka taea e koe te whawhai me o hoa me etahi atu kaitakaro huri noa i te ao. Rukuhia ki roto i nga waahi whakaihiihi me te tino titiro, me ona ake wero me ona rautaki. Whakamahia o pukenga whawhai pai me o pukenga motuhake ki te rangatira i te papa pakanga.

Kei te whakanui a GigaBash i te rarangi kanorau o nga kiripuaki nui ake i te ora, kei ia tangata o raatau ake taakaro me o raatau korero. Tirohia o raatau kaha me o raatau ngoikoretanga i a koe e tipu ana ki te tino kaha. Na te kaha ki te whakangaro i te taiao, ka noho nga pakanga katoa hei tirohanga ruku ki tonu i nga waa epic.

Rukuhia koe ki te ao o GigaBash ka ara ake ki te mana. Whakataetae i roto i nga whawhai epic ka whakakoronahia te tino toa o te ao titan. Kua rite koe ki te kawe i te wero me te whakapumau i to mana rangatira?

Whakauru atu ki te pakanga i GigaBash, kei te waatea inaianei i te Toa Taakaro Epic. Awhi i to waahi ka whakaatu ki te ao he aha te tikanga o te titan pono!