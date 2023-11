Ko te Kete Utauta Pohehe a Nga Kairangirangi: He Akoranga mo te Whakahaerenga o Te Mokowhiti

I roto i te misioni tata nei ki te whakatika i te panui solar i runga i te International Space Station (ISS), ka tutaki a Jasmin Moghbeli raua ko Loral O'Harra nga kaiwhakatere o Nasa i tetahi aitua ohorere. Ka marere atu ta ratou putea taputapu i to ratou ringa, ka paheke atu ki te waahi. Ahakoa e kiia ana ko te kete taputapu he iti te tupono ka mahue ki muri, kei te whakapoapoa inaianei i a ia e huri haere ana i te Ao, kei mua tonu i te ISS.

Ko te putea kanapa, ma, ka kitea e te kanohi tahanga, kua waiho hei tirohanga ma te hunga kei runga whenua i te tonga o te UK. Mai i te 6.24pm ki te 6.34pm i te ahiahi o te Turei, ka whai waahi nga kaititiro whetu waimarie e mau ana i te karu, i te karu karu ranei te whai waahi ki te kite i te kete taputapu pahekeheke. Ko te whakapae ka hoki mai ano hei te 24 o Noema i waenga i te 5.30pm ki te 5.41pm.

Hei whakarite i te haumarutanga o te ISS me nga amiorangi, kei te maataki te US Space Force i te huarahi o te peeke kotiti ke. E ai ki nga whakatau tata ka uru ano ki te hau o te whenua i waenga o Maehe me Hurae 2024, ka tupono pea ki nga waka mokowhiti i hangaia e te tangata me te mahi.

Ko tenei raruraru kino ehara i te mea ohorere. Puta noa i te hitori o te torotoro atea, kua tukuna pohehetia e nga kairangirangi nga momo taonga ki te waahi. I te tau 1965, ka ngaro te karumaru a Ed White i te wa o te hikoi atea, a, i te tau 2006, ka tukuna e te hoa kairangi a Piers Seller tetahi mokowai i te wa e whakatika ana i te whakangungu wera. Ko Heidemarie Stefanyshyn-Piper, te wahine tuatahi ki te arahi i te hikoi mokowhiti, i pa ki tetahi aitua i te marama o Whiringa-a-rangi 2008 i te ngaronga o tana pukoro taputapu i a ia e ngana ana ki te whakatika i nga waahanga o te ISS.

Ko te pohehe o nga taputapu me nga taputapu e whakaatu ana i te tipu haere o te awangawanga e pa ana ki nga otaota mokowhiti. Mai i te raruraru ki te karapu o Ed White, neke atu i te 170 miriona nga parapara kua kohia ki te waahi. I te kaha haere tonu o te torotoro haere me te whakarewatanga amiorangi, ko te tupono o te tukinga me te hanga o nga parapara he wero nui mo nga waka mokowhiti me nga mahi a meake nei.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He mea whakatuma ki te ISS te kete taputapu paheke?

Kei te kaha te US Space Force ki te aro turuki i te kete taputapu kia kore e puta he riri ki te ISS me etahi atu amiorangi.

2. Ahea ka uru ano te kete taputapu paheke ki te hau o Papatūānuku?

Ko nga whakatau tata ka uru ano te kete taputapu ki te hau o te whenua i waenga o Maehe me Hurae 2024.

3. E hia nga tuemi o te para mokowhiti kei te waahi i tenei wa?

Mai i te raruraru i pa ki te karapu o Ed White i te tau 1965, neke atu i te 170 miriona nga parapara kua kohia ki te waahi.

4. He aha nga raruraru e pa ana ki nga otaota mokowhiti?

Ko nga otaota mokowhiti he tino morearea ki nga waka mokowhiti me nga mahi a meake nei. Ko te kohikohinga o nga parapara ka piki ake te tupono o nga tukinga, ka puta he kino, ka nui ake nga para.

5. He aha nga mahi e mahia ana hei whakatika i te take o te para mokowhiti?

Ko nga tari mokowhiti me nga whakahaere kei te kaha ki te mahi i nga otinga hei whakaiti i nga raru e pa ana ki nga otaota mokowhiti. Kei roto i enei ko te whakawhanake i nga hangarau ki te whai i nga otaota, te whakatinana i nga aratohu mo te tukunga amiorangi haepapa, me te rangahau tikanga mo te tango para i te orbit.

(Pūtake: BBC News)