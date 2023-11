He Hurihuri Hou mo nga Whare Maamaa: Te Hurihanga i tetahi Bungalow Victorian 1890

I roto i te ao hangarau o enei ra, kua kaha haere te rongonui o nga kaainga atamai. Kei te rapu nga tangata i nga huarahi hou kia pai ake ai o raatau oranga me te whai hua. Ko te pikinga o nga taputapu atamai me te miihini kua ngawari ake te huri i nga kaainga noa ki nga mea whakamiharo hou. Ko tetahi o enei tauira ko Michael, he kaingākau hangarau me te ētita i TechHive, nana i kawe te ariā o te whare atamai ki te taumata hou.

Neke atu i te 30 tau o te wheako i roto i te umanga hangarau, kua noho tonu a Michael ki mua o te hangarau. I te tau 2007, i hanga e ia tana ake whare atamai, hei taiwhanga whakamatautau mo nga arotake hua. Heoi, i muri i tana hūnukutanga ki Te Moananui-a-Kiwa ki te Hauauru-uru, he wero hou i a ia - ko te huri i tana whare i te tau 1890 o Victorian hei kainga atamai hou.

Ko tenei kaupapa whakahirahira ka taea e ia te marena i te ataahua o te ao tawhito o tona kainga tawhito me nga hangarau hou o naianei. Ma te whakauru i nga taputapu atamai ki roto i te hoahoanga, ka taea e Michael te whakaaunoa i nga momo ahuatanga o tona kainga, mai i te rama me te haumaru ki te whakamahana me te whakangahau.

Kua pahemo nga ra o te mokemoke mo nga huringa rama, te awangawanga ranei mo te waiho i te tatau o mua kia tuwhera. Ko te kaainga atamai o Michael he ngawari ki te whakatika i nga whakatakotoranga rama kia pai ai te ahua mo nga huihuinga katoa. Ma nga punaha haumarutanga hou, ka taea e ia te aro turuki i ana rawa me te whiwhi whakamohiotanga inamata ka puta he mahi hihira.

Engari ko te mea e wehe ke ana i te whare o Michael Victorian ko tana aro ki nga korero mo te pupuri i te ahua o te ahua o te kainga. Engari i te whakararu i te ataahua o tona whare, ka whakauru marie ia i nga taputapu atamai ki nga hanganga o naianei. Ko nga kaiawhina e whakahaere ana i te reo ka whakakotahi pai ki te whakapaipai whakapaipai, ka mau tonu te huatau o te kaainga.

Na roto i tana haerenga ki te huri i tetahi whare-nui-a-te-rau-rau hei kainga atamai hou, ka wero a Michael i te whakaaro o te ao e kore e taea e te hangarau me nga taonga tuku iho te noho tahi. Ko tana angitu hei whakahihiri mo nga rangatira o te kainga e hiahia ana ki te awhi i nga wa kei te heke mai me te kore e patu i te ahuatanga ahurei o o raatau kaainga aroha.

Nga Uiraa Ui:

1. He aha te whare atamai?

Ko te kaainga atamai he whare kua mau ki nga taputapu ka taea te whakahaere mamao me te mahi aunoa ki te mahi i nga momo mahi, penei i te whakatikatika rama, te mahana, nga punaha haumaru, me nga punaha whakangahau.

2. He pehea te painga o te kaainga atamai ki nga rangatira whare?

Ko nga kaainga atamai he waatea, he pai te kaha, he haumaru ake, he pai ake te whakamarie. Ka taea e nga kaipupuri kaainga te whakahaere me te aro turuki i o raatau kaainga, ka penapena i nga pire hiko, ka pai ki te noho ngawari ma te mahi aunoa.

3. Ka taea e nga taputapu atamai te whakauru ki roto i nga kaainga tawhito me te kore e whakararu i o raatau ahuatanga o mua?

Ae, ka taea e nga taputapu atamai te whakauru marie ki nga kaainga tawhito me te kore e whakararu i o raatau ahuatanga o mua. Ma te tupato ki te whakamahere me te aro ki nga korero, ka taea e nga rangatira o te kaainga te pupuri i te ataahua me te huatau o o raatau kaainga i te wa e pai ana ki nga painga o te hangarau hou.