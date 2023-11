Nga Hokonga Paraire Pango Hou: Kia Riri mo nga utu pai o te tau!

Ko te huihuinga hokohoko e tino tatarihia ana o te tau kua tae mai! Ko te Paraire Pango 2023 kua timata te hoko, ka mau mai i a raatau nga utu nui me nga utu kore e taea. I tenei tau, kei te timata nga kaihokohoko i a raatau hoko i mua atu i tera wa, me etahi ka whakarewahia nga utu mo te Paraire Pango i mua i te wa hararei.

Ko nga kaihokohoko nui penei i a Amazon, Walmart, Best Buy, Target, Nordstrom, me Samsung kei te tuku utu motuhake mo te tini o nga hua. Ahakoa kei te maakete koe mo te hikohiko, taputapu kaainga, ahua, hua ataahua ranei, he mea mo te katoa.

Ko Amazon, e mohiotia ana mo te maha o nga whiringa me nga utu whakataetae, kei te toha utu nui mo nga taonga rongonui penei i te Apple AirPods Pro, nga parai hau Ninja, nga miihini karetao mango, me etahi atu. Ko Walmart tetahi atu waahi nui mo nga kaihoko Paraire Pango, me nga utu mo nga mokete, nga mea nui o te kainga, me nga koha me mau. Ko te Best Buy kei te whakapoapoa i nga kaihoko ki nga utu mo ia ra i runga i nga pouaka whakaata atamai, rorohiko rorohiko me nga taputapu kaainga, i te wa e tuku ana a Target ki te 50% te utu mo nga taputapu, taringa, me nga taputapu peepi.

Mena he kaingākau koe ki te ahua, ko Nordstrom te waahi. Ko ta ratou hokonga Hinga e whakaatu ana i nga utu whakaponokore mo nga momo kaihoahoa ahua me nga waitohu ataahua penei i a Dior, Zella, Barefoot Dreams me Prada. A kaua e wareware ki a Samsung, ka kitea e koe nga utu hararei moata i runga i nga pouaka whakaata atamai, taringa, waea atamai, me etahi atu.

I tua atu i enei kaihokohoko nui, kei reira ano nga utu whakahirahira mo nga hua hangarau. Apple AirTags, mahere whakamarumaru raraunga Carbonite, 1More ake nga taringa, rorohiko rorohiko me nga papa Microsoft, rorohiko Razer, me nga mahere paetukutuku Squarespace kei te waatea katoa i nga utu utu mo te Paraire Pango.

Ka koa ano te hunga kaingākau ki te petipeti, i te mea he moata te Paraire Pango mo nga taitara rongonui penei i te New Super Mario Bros U Deluxe mo Nintendo Whakawhiti, te Sony PlayStation 5 Marvel's Spider-Man 2 Bundle, me te Xbox Series X Diablo IV Bundle.

Na te maha o nga utu whakamiharo e waatea ana, koinei te wa pai ki te tiimata i to hokohoko Paraire Pango. Kaua e tatari ki te meneti whakamutunga, na te mea kua tere te hoko o etahi taonga. Kia rite ki te penapena nui me te pai ki nga utu pai o te tau!

FAQ:

Q: Ahea ka timata nga hoko Paraire Pango?

A: Paraire Pango 2023 kua timata nga hoko.

Q: Ko wai nga kaihokohoko e tuku ana i nga utu pai mo te Paraire Pango?

A: Ko Amazon, Walmart, Best Buy, Target, Nordstrom, me Samsung etahi o nga kaihokohoko nui e tuku utu nui.

Q: He aha nga momo hua ka whakahekehia i te Paraire Pango?

A: Ka kawea mai e te Paraire Pango nga utu mo te maha o nga momo hua, tae atu ki te hikohiko, taputapu kaainga, ahua, ataahua, taputapu hangarau, me nga taputapu petipeti.

Q: Kei te waatea etahi utu moata?

A: Ae, he maha nga kaihokohoko kei te tuku moata mo te Paraire Pango ki te kukume i nga kaihoko me te whai waahi ki te timata i a raatau hokohoko hararei.