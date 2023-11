Withings ScanWatch: He utu whakahekenga mo te Waataki Ataata Ranu Ranu

Kua tata mai te Paraire Pango me te Mane Cyber, e mau mai ana he ngaru whakahihiri. I roto i enei utu he tuku whakamiharo i runga i te Withings ScanWatch, ka nui ake te utu o tetahi o nga maataki maamaa ranu. Ko nga kaihokohoko penei i a Amazon me Best Buy kei te tuku i te ScanWatch i te 20% hekenga, ka heke tona utu ki te $224.95.

Ahakoa te tukunga o te ScanWatch 2 tino matatau ake, ka noho tonu te ScanWatch taketake hei whiringa motuhake mo te hunga e whai ana ki te aro turuki i o raatau hauora me te kore e whakararu i te ahua. He maha nga ahuatanga o te ScanWatch, tae atu ki te aroturuki i te reiti o te ngakau, te aroturuki mo te moe, te aroturuki mahi 24/7, nga momo mahi whakangungu, me te panui EKG. Ma te iti o te mata PMOLED kei runga, ka taea e nga kaiwhakamahi te tiro ngawari ki o raatau tatauranga hauora me nga mahi whakahaere penei i nga whakaoho me nga taima. Hei taapiri, ko te ora o te pākahiko kei waenga i nga wiki e rua ki te marama katoa i runga i te utu kotahi, he painga nui mo tenei maataki maamaa ranu.

I whakarewahia tuatahitia i te tau 2020, kei te waatea te Withings ScanWatch i nga rahi 38mm me te 42mm. Ahakoa ka whiriwhiri koe mo te tauira iti ake, rahi ake ranei, ka mau tonu te hekenga, ka huri ki te penapena $55 ki te $75. Ahakoa e waatea ana nga momo pango me te ma puta noa i nga kaihokohoko, ko te tauira pango te ahua kei te tino hiahia nui, ina koa i runga i a Amazon.

Mena kei te whakaaro koe ki te hoko i te ScanWatch, he wa pai tenei ki te mahi pera. Na ona ahuatanga tirotiro hauora me te hoahoa huatau, kei te kohi tonu te Withings ScanWatch i nga arotake pai, ka noho tonu hei whiringa rongonui i waenga i nga kaiwhakamahi. Whakamahia tenei utu whakaheke me te whakangao ki te maataki maamaa ranu e aro nui ana ki to oranga.

