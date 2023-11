Ko te Tari o te Ture a Amerika e kawe mai ana i nga utu hara ki a Binance me te Kaihanga Changpeng Zhao

Ko Binance, te whakawhitiwhiti moni crypto nui rawa atu o te ao, me tana kaiwhakarewa piriona me te Tumuaki, a Changpeng Zhao, kei te anga ki nga whakapae taihara i kawea mai e te US Department of Justice. Ko nga utu ko te hua o te rangahau mo nga tau maha mo nga whakapae mo te takahi i nga ture me nga ture a te US.

E ai ki nga tuhinga a te kooti, ​​ka tohe a Changpeng Zhao ki nga whakapae hara, ka heke iho hei Tumuaki mo Binance hei waahanga o te whakataunga $4 piriona me te Tari Ture. Ko nga utu kei roto ko te takahi i te Ture Huna Peeke ma te kore e whakatinana i tetahi kaupapa aukati moni whakaheke moni me te takahi i nga whiu ohaoha a Amerika.

E ai ki te whakaaetanga tohe ka tohe tonu a Changpeng Zhao ki tana takahi me te whakatuturu i tetahi umanga putea ki te takahi i te Ture Huna Peeke, a, e kii ana te Tari Ture kia whiua ia ki te rima tekau miriona taara. Ko nga whakapae mo Binance ko te whakahaere i tetahi pakihi tuku moni kore raihana, te takahi i te Ture Mana Ohanga ohorere o te Ao, me te whakapae whakapae.

Ko tenei whanaketanga i puta mai i muri i te tukunga o nga keehi a-iwi i te timatanga o tenei tau e te Securities and Exchange Commission me te Commodity Futures Trading Commission ki a Binance. Kua kaha ake te tirotiro a te ture e pa ana ki a Binance, me nga awangawanga e pa ana ki nga mahi a te kamupene i roto i nga momo mana whakahaere, nga whakapae mo te whakaheke moni, me te tinihanga moni.

Ahakoa kua tere te tipu o Binance mai i tana timatanga i te tau 2017, ko tenei mahi ture tata nei ka patai te heke mai o te whakawhiti. Ko nga whakapae i tukuna ki te kamupene me tana kaiwhakarewa ka ara ake nga awangawanga nui mo te hanganga ture me te tirotiro ture i roto i te umanga cryptocurrency.

FAQ:

Q: He aha nga whakapae i tukuna ki a Binance me Changpeng Zhao?

A: Ko nga utu kei roto ko te takahi i te Ture Momo Peeke me te takahi i nga whiunga ohaoha a Amerika.

P: He aha te whakataunga e whakaarohia ana me Te Tari Ture?

A: Ko te whakataunga e whakaarohia ana he kirimana $4 piriona, a ka tohe a Changpeng Zhao i te hara, ka heke iho hei Tumuaki mo Binance.

Q: He aha etahi atu mahi ture kua mahia ki a Binance?

A: Kua pa a Binance ki nga whakawakanga a-iwi mai i te Komihana mo te Haumaru me te Whakawhitiwhiti me te Komihana Hokohoko Hokohoko Hokohoko i mua i tenei tau.