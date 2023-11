Nga Tuaru Taakaro Hou me te Utu mo te Paraire Pango: He Tirohanga Atu

Kei te rapu i tetahi tuuru petipeti pai e kore e pakaru te peeke? E rua nga whiringa pai i a koe i tenei Paraire Pango. Ahakoa he kaingākau koe ki te PC Gamer, he iti ranei te tahua moni, he tuuru e pai ana ki o hiahia. Kia rukuhia nga korero.

Tuatahi ko te Secretlab Titan Evo, kei te $519 te utu i tenei wa i runga i te paetukutuku a Secretlab. Ahakoa he ahua pari tenei, he $10 noa ake i te utu iti rawa i kitea e matou i tenei tau. Kua whiwhihia e tenei tuuru nga arotake kanapa mo tona tino whakamarietanga, na te mea ko te tino whiriwhiringa a PC Gamer mo te tuuru petipeti pai rawa atu. He mea hanga ki nga rauemi kounga teitei, ka miharo koe i tona roa - ahakoa i muri i nga tau o te whakamahi. Ko te urunga mahunga aukume ko te here kei runga, he tautoko me te whakamarie.

Mo te taha putea, kei a matou te Corsair TC100, e waatea ana mo te $190 anake i te Best Buy. I arotakehia e ta matou hoa mahi o mua a Katie tenei heamana i te timatanga o tenei tau, a kua hipa ake i te whiringa putea pai o mua, ko te Corsair T3 Rush. He pai te hanga me te tohu utu iti ake, ko te TC100 he whiringa pai mo nga kaakaro i runga i te putea iti.

Ka tutuki pea koe ki runga i nga tuuru petipeti iti ake, engari kia tupato ki o raatau kounga. Kua kite matou i etahi he iti, he pakeke, he riiki. Ahakoa he iti noa te wiri o nga tuunga ringa o te TC100, he pai ake i nga waahi tino nui. Ko te rapu i te toenga tika i waenga i te utu me te kounga he mea nui, ka tukuna e te TC100.

Hei whakamutunga, ko te Secretlab Titan Evo me te Corsair TC100 e whakarato ana i nga whiringa pai mo nga kaakaro e rapu ana i te whakamarie teitei, i nga whiringa utu ranei i tenei Paraire Pango. Ahakoa e kore e taea e taatau te korero engari ko te Herman Miller Embody tino ataahua, na tana tohu utu nui e kore e tika mo te nuinga. Kia mahara, ko enei tuuru e rua he utu mo ia pene, ka whakarei ake i to wheako petipeti me te kore e pakaru te peeke.

FAQ

P: He pai enei tuuru mo nga waahi petipeti roa?

A: Ae, ko te Secretlab Titan Evo me te Corsair TC100 he mea hoahoa me nga waahi petipeti roa i roto i te hinengaro, he nui te whakamarie me te tautoko.

Q: Ka kitea e au nga tuuru petipeti iti ake i te Corsair TC100?

A: Ahakoa he iti ake nga whiringa, kia tupato ki te kounga. Ko nga tuuru iti ake ka kore he whakamarie, he roa, me nga ahuatanga ergonomic.

Q: Ka tae mai enei tuuru me nga whakamana?

A: Ae, ko te Secretlab Titan Evo me te Corsair TC100 ka tae mai me nga whakamana hei tiaki i to haumi.

P: He pai enei tuuru mo nga momo tinana rereke?

A: Ae, he mea hoahoa enei tuuru me nga ahuatanga whakatikatika hei whakauru i nga momo tinana me nga rahi.

Q: Ka taea e au te whakamatau i enei tuuru i mua i te hoko?

A: Kia aroha mai, ka rereke pea te waatea o nga whakamatautau a-tangata. Whakapa atu ki nga kaihokohoko tuuru petipeti o to rohe ki te kite mena ka tukuna e ratou etahi whiringa whakamatautau.

(Pūtake: pcgamer.com)