Tukunga Hou: Bettinardi BB Series Putters mo 2024

Ko Bettinardi, e mohiotia ana mo o raatau mahi toi me nga hoahoa matarohia, kei te whakauru mai i te rarangi whakahou o nga putters mo te tau 2024. Ko nga putters BB Series, e arohaina ana e nga korowha e maioha ana ki te ahua o te putter mira me nga ahua matarohia, kua nui ake te whakapai ake.

Āhuatanga matua:

– I mira mai i te poraka 303 he kowiri tira i te whare o Bettinardi i Tinley Park, Illinois, e whakarite ana i te tika me te kounga.

– Ko te tauira mira Perpetual Flymill Face, he taimana ngawari puta noa i te waahi patu, ka whakanui ake i te ahua me te whakatairanga i te roera maeneene.

– Ma te whakatikatika rautaki i te rahi me te ahua o nga waahanga whakahirahira penei i nga parepare, nga taha o muri, me nga pakihiwi, kua pai ake te tohatoha taumaha. Ko tenei nekehanga o te taumaha ka tohatoha ano i te pokapū o te kaha ki te pokapū o te mata kia pai ake ai te pumau me te murunga.

– Ko te whakaotinga PVD Black Pearl e whakaiti ana i te kanapa, he ahua ma, kiato ki te waahi noho.

FAQ:

Q: Ko wai te hunga whakarongo mo te Bettinardi BB Series putters?

A: Ko nga putter BB Series i hangaia mo nga korowha e maioha ana ki nga ahua matarohia me te ahua o te putter mira.

Q: He aha te mea ahurei mo te tauira mira Perpetual Flymill Face?

A: Ko te tauira taimana ngawari i runga i te waahi patu ka whakanui ake i te ahua me te whakatairanga i te tere o te poroporo ma te whakaiti i te pahekeheke.

Q: Me pehea te whakatikatika o te tohatoha taumaha ki te whakapai ake i nga mahi?

A: Na roto i te whakatikatika rautaki i te rahi me te ahua o nga waahanga tino nui, ka whakahekehia te taumaha o te hosel, ka taea ai te pokapu ake o te kaha me te pai ake o te pumau.

Q: He pehea te painga o te Black Pearl PVD ki nga korowha?

A: Ko te whakaotinga PVD Black Pearl ka whakaiti i te kanapa, ka hanga i te ahua kikorangi me te ma i te waahi noho.

Na nga putters Bettinardi BB Series kua whakahouhia, ka taea e nga korowha te tumanako ki te mahi toi, te tino pai, me te pai ake o te mahi i runga i nga kaakaariki. Ahakoa he pai ki a koe te mata matarohia, he mallet waenga-rahi ranei, kei te BB Series nga whiringa kia pai ki nga momo whiu. Whakanuia to keemu tuunga me te hoahoa mutunga kore me te miihini tika o te tuku hou a Bettinardi.

Rauemi:

– Nga Toa Korowha o te Ao.