Tirohia nga Rorohiko Pai I raro i te 80000 i Inia me nga Tukatuka AMD Ryzen

Kei te maakete koe mo tetahi pona hou e tuku ana i nga mahi nui me te kore e pakaru te peeke? Kaua e titiro atu ki nga pona rorohiko pai rawa atu i raro i te 80000 i Inia me nga kaitukatuka AMD Ryzen. Ahakoa he kaakaro whakatapua koe, he ngaio pakihi, he rapu noa ranei mo tetahi pona whaiaro, kua kapi koe i enei tauira.

Kua pahemo nga ra i taupatupatu ai koe mo te kounga i runga i nga herenga tahua. Na te ahunga whakamua o te hangarau, kua kaha ake te utu o nga rorohiko pona e whakahaerea ana e nga kaitukatuka AMD Ryzen i te wa e tuku ana i nga mahi kore e rite. Ko nga waitohu penei i te ASUS, HP, Lenovo, me Dell e tuku ana i te whānuitanga o nga whiringa e mohiotia ana mo o raatau ahuatanga rereke penei i te RAM, te rokiroki, te tukatuka, me etahi atu.

Kia ata titiro tatou ki etahi o nga kaitono o runga i tenei awhe utu:

1. ASUS Vivobook Pro 15 OLED, AMD Ryzen 7:

Kei roto i te tukatuka kaha AMD Ryzen 7, ko tenei pona ASUS he tere tere me te 16 GB RAM me te 1 TB o te rokiroki. Ma te mata OLED 15.6-inihi, ka taea e koe te pai ki nga tirohanga pono-ki-te-ora me nga tae hihiri. Ko te punaha whakamahana powhiriwhiri rua e whakarite ana i te mahi tino pai, ka tae mai me te whakaurunga o mua Windows 11 me te ohaurunga 1-tau McAfee Antivirus. Utu: Rs. 79,990.

2. HP Victus Gaming Pona, AMD Ryzen 5 5600H:

I hoahoatia mo nga kaikaro takaro, ko tenei pona HP he tino mahi me tana tukatuka AMD Ryzen me te 16 GB RAM. Kei roto ano he whakaaturanga moroiti-mata me te wa whakautu tere mo nga wheako petipeti rumaki. Me nga kaiwhaiwhai takirua ki te whawhai i te wera nui, he tino pai tenei pona mo nga rerenga mahi taumaha me nga mahi uaua. Utu: Rs. 52,990.

3. Lenovo IdeaPad Flex 5 Ryzen 7 5700U 14″ IPS 2-i-1 Pona:

Ko tenei pona Lenovo e tuku ana i nga pukenga me tana hoahoa 2-i-1, ka taea e koe te mahi i roto i nga momo momo rereke. He whakaaturanga IPS 14-inihi me te paninga anti-glare mo te tiaki kanohi. Ma te 16 GB RAM me te 512 GB te rokiroki, he nui te waahi mo o konae me o kaupapa. Ko te whirihoranga OLED e whakarite ana i nga tirohanga whakamiharo, a he maamaa te pona me te roa. Utu: Rs. 62,889.

Ko enei pona rorohiko e tuku ana i te whānuitanga o nga ahuatanga e rite ana ki o hiahia, ahakoa he petipeti, he pakihi, he whakamahi whaiaro ranei. Ma o raatau kaitukatuka kaha AMD Ryzen, te nui o te RAM, me nga kaha rokiroki, ka taea e koe te tumanako kia pai te mahi me te mahi maha.

No reira, kaua e waiho nga herenga tahua hei aukati i a koe ki te tiki pona tino mahi. Torotoro nga pona rorohiko pai rawa atu i raro i te 80000 i Inia me nga kaitukatuka AMD Ryzen me te hoko atamai e pai ana ki o hiahia.

Pātai Auau

P: He pai enei rorohiko mo te petipeti?

A: Ae, i hangaia enei rorohiko ki te whakahaere i te petipeti me o raatau tukatuka kaha, te rahi o te RAM, me nga kaari whakairoiro i whakatapua.

P: Ka taea e enei rorohiko te hapai i nga mahi taumaha me te mahi maha?

A: Tino. Ma o ratou kaitukatuka matatau me te nui o te RAM, ka taea e enei rorohiko te whakahaere i nga mahi uaua me nga mahi maha.

P: Ka tae mai enei rorohiko rorohiko Windows 11 i mua i te whakauru?

A: Ae, ko etahi o enei pona rorohiko ka tae mai me te Windows 11 i mua i te whakauru. E taunaki ana kia tirohia nga korero i mua i te hokonga.

P: He aha te oranga o te pākahiko i runga i enei rorohiko rorohiko?

A: Ka rereke pea te ora o te pākahiko i runga i te whakamahinga me nga tauira motuhake. Heoi, ko te nuinga o nga pona rorohiko i roto i tenei awhe utu e whakarato ana i te taapiri pākahiko tika mo te whakamahi ia ra.