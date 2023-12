Ko nga Keemu Pai He rite ki te GTA 5: Tirotiro i tetahi wheako petipeti kanorau

Whakarāpopototanga: Mena he powhiriwhiri koe mo te raupapa Whawhai Whanui Nui me te kore e tatari mo te tukunga o te GTA 6, kua hipokina e matou etahi tohutohu pai mo nga keemu e tuku ana i te wheako rite. Mai i nga taakaro-a-ao tuwhera ki nga korero pakiwaitara me nga miihini whawhai whakahihiri, ma enei keemu e whakangahau koe kia tae ra ano a GTA VI ki te maakete.

1. cyberpunk 2077

Rukuhia koe ki roto i te ao whakamiharo o Night City i a koe e whakatere ana i te hapori dystopian e hono ana te tangata me te hangarau. Ko tenei keemu e tuku ana i te wheako ahurei me te rumaki, kua oti me te pakiwaitara hopu me te noho mai o Keanu Reeves hei ahua keemu ataata. Whakapaia ki te timata i tetahi haerenga whakaihiihi ki te tiki tauira mo te matekore.

2. Ngaa Tuirangi

Kei roto i te taone nui o Hong Kong, ka whakakotahihia e Sleeping Dogs nga miihini whawhai-a-ringa-a-ringa me nga huānga pupuhi rite ki te GTA. Torotoro te ao e tutaki ai te whakapaipai ki nga tikanga o mua, me te whakaatu i nga rama whakahihiri puta noa i te taone nui. Ko tenei keemu he mea tika mo nga kohinga petipeti.

3. Whero 2 faaoraraa Dead

I whakawhanakehia e Rockstar Games, Red Dead Redemption 2 ka whakahokia koe ki te Wild West, e tuku ana i te wheako kiriata ki tonu i nga mahi kaha me nga korero pakiwaitara ngakau. Ka mau ki te mahi a te kaikopere pu e whakatere ana i tetahi whakaaturanga pakiwaitara o te United States i te tau 1899. Whakauru atu ki nga miihana whakahihiri me te anga atu ki nga tangata kino kino i roto i tenei haerenga e kore e warewaretia.

4. Far Karanga 6

Ahakoa e rite ana a Far Cry 6 ki nga keemu Whawhai Whanui Nui, ka tukuna e ia tana ake taahuri motuhake me te pakiwaitara torangapu me te ahua o te morearea e hono ana ki nga korero whakahianga me nga korero hapori. Te tirotiro i te ao tuwhera nui, te mau patu me te taraiwa waka, i a koe ka noho hei toa whawhai ki te whawhai ki te whakaora i to iwi. Whakapaia mo te whawhai kaha me nga takahuri ohorere i roto i tenei wheako petipeti rawe.

Ko enei keemu he maha nga momo wheako ka makona i to hiahia mo te torotoro ao tuwhera, nga misioni whakahihiri, me nga korero pakiwaitara. Ahakoa he kaikawe koe i nga mahi whakapaipai cyberpunk, te Wild West, nga korero torangapu ranei, ka tukuna enei keemu ki nga waahi katoa. No reira whakatika, ruku koe ki roto i enei ao whakamiharo, ka koa ki te taakaro whakaihiihi ka tukuna e ratou i a koe e tatari ana mo te taenga mai o te GTA 6.