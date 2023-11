Te Google Nest Hub (Tuarua Genera): Hurihia To Mahi o te Ata

Kei te ngenge koe ki te oho ki te karaka whakaoho tawhito ia ata? Whakaarohia ka timata koe i to ra me tetahi kaiawhina mamati whaiaro e kore e oho ngawari noa engari kei te whakahou ano koe i nga korero hou, te matapae huarere, tae atu ki to waarangi o ia ra. Te whakauru i te Google Nest Hub (Generan Tuarua), te whakamohoatanga tino pai ki to karaka whakaoho tuku iho.

Kua mau ki te whakaaturanga mata pa 7-inihi hihiri, ko te Google Nest Hub he maha nga ahuatanga hei whakarei ake i o ata. Ehara i te mea ka taea e ia te whakaatu i nga upoko korero hou, nga whakahoutanga huarere, me nga whakamaharatanga, engari he waahi whakangahau maha. Rere atu i o kiriata tino pai, waiata me nga whakaaturanga pouaka whakaata tika ki runga i te mata marama-karaihe, ka huri i to whare moenga hei whare tapere paku.

Ko tetahi o nga ahuatanga rongonui o te Nest Hub ko tana whakaurunga korekore ki etahi atu taputapu atamai i to kaainga. Ahakoa e hiahia ana koe ki te whakatika i to rama rama, whakahaere i to whakamaarama, tirohia nga kamera haumarutanga, he paopao noa nga mea katoa. Ma te kaha o te pa, he whakahau reo ngawari ranei, ka taea e koe te whakahaere me te whakahaere i to puunaha hauropi kaainga atamai katoa.

Poroporoaki koe mo to waea i te ata ki te tirotiro i nga panui. He pai te whakaatu a te Nest Hub i o karere me o matohi, kia kore koe e ngaro i tetahi whakahou nui. Ahakoa he imeera mai i to rangatira, he mahere ohorere ranei na o hoa, ma te Nest Hub koe e mau ki roto.

Hurihia te ara o to ara ka timata i to ra ki te Google Nest Hub. Whakapai ake i to wheako karaka whakaoho me te awhi i te waatea me te whai kiko e tukuna ana. Whakahaerehia o ata, kia noho mohio, kia pai ki a koe nga whakangahau tino pai ki to taha moenga, ki runga ranei.

Pātai Auau

1. Ka taea e au te hono i te Google Nest Hub ki aku taputapu atamai o naianei?

Ae, he pai te hono a Google Nest Hub ki te maha o nga taputapu kaainga atamai, ka taea e koe te whakahaere ngawari.

2. Ka taea e au te rere i nga ihirangi mai i nga papaaho roma rongonui?

Tino! Kei te tautoko te Nest Hub i nga momo ratonga roma, tae atu ki nga papaaho rongonui penei i a Netflix, YouTube, me Spotify.

3. He hototahi te Nest Hub ki nga whakahau reo?

Ae, ka taea e koe te whakahaere i te Nest Hub ma te whakamahi i nga whakahau reo mo te wheako kore-ringa. Me korero noa nga kupu makutu, ka mahia au whakahau.

4. E hia te utu mo te Nest Hub?

Kei te waatea te Google Nest Hub mo te $49 noa, ka taea e koe te penapena $50 mo to hoko.