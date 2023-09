Ka taea e nga Irirangi Paerangi te Tirohanga Nga Hinu Pyrolysis, Nga Whakaaturanga Akoranga a te Whare Wananga o Aston

He rangahau tata nei i whakahaeretia e nga kairangahau i te Whare Wananga o Aston kua whakaatu ka taea e nga irirangi paparangi te tātari pai i nga hinu-koiora pyrolysis, e tuku ana i te utu whai hua hei utu mo nga kaitoro-a-marae. Ko nga hinu-koiora Pyrolysis ka mahia ma te tuku i nga rawa ururua ahumahi, ahuwhenua ranei ki te wera nui, a kei te whakaarohia hei whakakapi mo nga kora matatoka. Heoi, he mahi uaua, he utu nui hoki te tātari i nga ranunga matatini kei roto i enei hinu-koiora.

Ko te hanganga o nga hinu-koiora pyrolysis he mahi nui ki te whakatau i to raatau pumau me te maimoatanga o muri mai. Ina koa, ko te noho mai o nga matū whai hāora, penei i nga roopu waro, ka pa ki te kino me te pumau o te hinu. Ko te hiranga o te resonance autō karihi teitei (NMR) te huarahi tika mo te tātari i te tautuhi me te kukū o nga momo matū i roto i nga tauira. Heoi, he nui te utu o nga taputapu hihiko NMR, me nga utu mai i te £600,000 ki te £10 miriona, me te hiahia cryogens me nga whakarewa utu nui.

Hei whakatau i tenei, i tirotirohia e Takuta Robert Evans me tana roopu i te Whare Wananga o Aston te whai huatanga o nga tohutoro NMR i runga i te turanga ki te tātari hinu pyrolysis. He iti rawa te utu mo te hoko me te tiaki i nga taputapu hihiko i runga i te papa, e whakamahi ana i nga aukume tuturu me te kore e whakamatao. Ahakoa kua iti ake te aro me te whakatau ki te whakatairite ki nga tohutoro-a-marae teitei, ka whakamahia i roto i nga whare taiwhanga whakaako me te rangahau.

Ko te rangahau, i mahi tahi me te Whare Wananga o Tennessee, i whakatairitehia nga hua i puta mai i nga tohutoro i runga i te turanga ki nga mea i puta mai i nga tohutoro-marae me etahi atu tikanga tātari. I arotakehia e nga kairangahau nga hinu pyrolysis i ahu mai i nga momo tipu ka kitea he pai ake te mahi a nga kaitirotiro i runga i te papa ki te tātari titration mo te kuhanga waro katoa. I taurite ano ki te mahi o te hiranga-a-marae ki te kimi i nga roopu waro, penei i te ketones, aldehydes, me te quinones.

I kii a Takuta Evans ahakoa nga herenga e mohiotia ana o nga kaitoro i runga i te turanga, i taea e ratou te whiwhi raraunga NMR he rite te kounga ki nga kaitoro-a-marae. Ma tenei e para te huarahi mo te tātaritanga NMR ngawari ake, whai hua ake, me te waatea ake o nga hinu pyrolysis mo te whānuitanga o nga kaiwhakamahi.

I roto i te katoa, ka whakaatuhia e tenei rangahau te kaha o nga kaitoro i runga i te papaarangi i roto i te tātaritanga o nga ranunga matatini, e whakarato ana i te otinga utu me te pai mo te ako me te mohio ki nga hinu-koiora pyrolysis.

Source: Aston University, Tang, B., et al. "Araunga Iti-Ine 19F Te Taatari Whakaoho Aukume Nuclear o nga Roopu Carbonyl i roto i nga Hinu Pyrolysis." ChemSusChem. doi:10.1002/cssc.202300625