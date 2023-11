Snapdragon 8 Gen 3: He Mahinga Mahinga, Engari Karekau he Raro

By

Ko te Snapdragon 8 Gen 3 e tino tumanakohia ana mai i Qualcomm kua tino hanga ngaru ki te maakete atamai mai i tana whakarewatanga i etahi marama kua hipa. Na ona kaha mahi whakamiharo, kua waiho hei maramara pai mo te maha o nga taputapu Android. Heoi, kua kitea e te arotakenga tata nei kei te ngaro pea tenei kaitukatuka kaha i tetahi waahanga nui: te pai.

Ko te Kaiarotake Hangarau rongonui, Kaiarotake koura, i mahi i tetahi tātaritanga matawhānui o te Snapdragon 8 Gen 3, e aro nui ana ki tona kaha. Ma te whakamahi i nga taputapu tohu tohu paerewa, i kitea e te kaiarotake ahakoa i whakanuia e te chipset nga hua nui o te mahi, he nui noa atu te hiahia o tana mahi.

Ko tetahi o nga ahuatanga tino pai o te Snapdragon 8 Gen 3 ko tana hoahoanga hou, e whakauru ana i nga waahanga pai e rua, e rima nga waahanga mahi, me tetahi kaupapa matua. Ko te whakamatautau a te Kaiarotake koura i whakaatu i te whakanuinga mahi nui e tukuna ana e te matua nui o roto o te maramara. Heoi, ko tenei pikinga o te mahi ka puta mai he utu - he pai.

I roto i te whakataurite tika ki tona mua, te Snapdragon 8 Gen 2, te whitiwhitinga hou o te maramara maramara o Qualcomm i whakaatu i te teitei o te kohi hiko mo ia watt. Ko te Snapdragon 8 Gen 2 i whakanui i te kohi toharite o te 4.9 watts i roto i te tohu tohu SPEC, ko te Snapdragon 8 Gen 3 i whakaatu i te toharite o te 6.27 watts. Ko tenei hekenga o te whai hua ka whakaatuhia ano e te meka ko te nui o te kai mana mo ia watt mo te Snapdragon 8 Gen 3 i tuhia ki te 11.05 watts.

He mea nui kia mohio ko enei kitenga kaore pea i te tohu i te kaha katoa o te Snapdragon 8 Gen 3. Kua tohuhia e nga kaiwawao ko nga kaihanga taputapu taketake o Android (OEM) he rereke te arotau i nga Qualcomm SoCs, ko te tikanga he rereke nga tohu pai o te chipset puta noa i nga waea atamai rereke. .

Ma te titiro whakamua, ko te Snapdragon 8 Gen 4 e heke mai nei a Qualcomm, kua whakaritea kia tukuna i roto i nga wa e heke mai nei, e kii ana he whakahoutanga nui. Ka whakauruhia e te chipset te papaaho Snapdragon X Elite, e whakaatu ana i nga waahanga hou o Oryon. Ko enei matua, he kawenga mo nga mahi tino pai o nga maramara Snapdragon X Elite, ka whakauruhia ki roto i te Snapdragon 8 Gen 4, ka whakanui ake i nga whiwhinga mahi me nga tohu whai hua.

Na tenei whanaketanga, ka tino kati te aputa i waenga i nga Snapdragon SoCs me nga maramara rangatira o Apple, ka tuu a Qualcomm hei kaiwhakataetae kaha ki te maakete tukatuka pūkoro. I te wa e tatari ana te umanga ki te whakaurunga o te Snapdragon 8 Gen 4, ka kitea tonu mena ka whakatikahia nga awangawanga whai hua i whakaarahia e te Snapdragon 8 Gen 3.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He kaha ake te kaha o te Snapdragon 8 Gen 3 i tona mua?

Tino. Ko te Snapdragon 8 Gen 3 e tuku ana i nga hua mahi nui i runga i nga reanga o mua o nga maramara Qualcomm. Heoi, ka puta mai tenei i runga i te utu o te whai hua.

2. He nui ake te mana o te Snapdragon 8 Gen 3 i te Snapdragon 8 Gen 2?

Ae, ko te Snapdragon 8 Gen 3 e whakaatu ana i te kohi hiko teitei ake mo ia watt ka whakaritea ki tona mua. Ka tuhia e ia te kohinga hiko toharite o te 6.27 watts i roto i te tohu tohu SPEC, ko te Snapdragon 8 Gen 2 i eke ki te toharite o te 4.9 watts.

3. Ka taea e nga tohu whai hua o te Snapdragon 8 Gen 3 te rereke puta noa i nga waea atamai rereke?

Ae, he mea nui ki te whakaaro ko nga kaihanga taputapu taketake Android (OEM) he rereke te arotau i nga SoC Qualcomm. Na reira, ka taea e te chipset te whakatutuki i nga tohu whaihua rereke i roto i nga waea atamai ke atu i te Xiaomi 14 Pro, koinei te kaupapa o te arotake.

4. He aha te mea ka taea te tumanako mai i te Snapdragon 8 Gen 4 e heke mai nei?

Ko te Snapdragon 8 Gen 4 e kii ana he whakahoutanga nui, e whakaatu ana i te papaaho Snapdragon X Elite me nga uho Oryon ritenga. Ko enei matua, he kawenga mo nga whiwhinga mahi whakamiharo, e tika ana kia pai ake nga tohu whai hua. Ka taea e tenei whanaketanga te whakaiti i te aputa i waenga i nga Snapdragon SoCs me nga chipsets rangatira a Apple.