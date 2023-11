Te Whenua Korero o Punt: Te Whakataki i nga Hokohoko Tawhito o Ihipa me nga Peeke

He mea whakamīharo a nga Ihipiana onamata ki nga pepeke, he maha nga wa e hono ana ratou ki nga atua o Babi raua ko Thoth. I mauheretia enei makimaki, ka tangohia o ratou kaokao koi hei whakaiti i te kino ka pa mai. I tua atu, i te nuinga o te wa ka whakangaohia nga pepeke hei whakahere ki nga atua, ahakoa te ngaro o te kararehe o Ihipa. He mea ngaro tonu te puna o enei pepi, me nga korero mo te takenga mai i ahu mai i te whenua pakiwaitara o Punt.

I roto i tetahi rangahau tata nei, i whakamahia e nga kaiputaiao te tātari DNA hei whakamarama i nga huarahi hokohoko e mahia ana e nga Ihipiana o mua ki te hoko pepeke. Ko te rangahau, i arahina e te tohunga ira a Gisela Kopp mai i te Whare Wananga o Konstanz, Tiamana, i pai te tango i te DNA mai i te pepeke mummi i hoki mai i te wa i waenganui i te 800 BC me te 540 BC Na te whakatairite i tenei DNA ki nga pepeke mai i nga rohe mohio, ka whakatau nga kairangahau e I ahu mai enei pepi i te takutai moana o Eritrea o enei ra.

Ko nga rekoata o mua e tohu ana i tetahi waahi e kiia nei ko Adulis i noho hei waahi hokohoko mo nga kaihokohoko o Ihipa i te takiwa o te 300 BC I mohiotia hei pokapū mo te hokohoko kararehe o waho, hei whakapakari i nga tohu o te hokohoko i waenga i nga Ihipiana o mua me te Whenua o Punt. Ko nga kitenga o tenei rangahau hou e kii ana ko Adulis me Punt he mea kotahi, he mea whakakaha ake te hononga i waenga i nga rohe e rua.

Ahakoa e whakarato ana tenei rangahau i nga tirohanga nui ki nga huarahi hokohoko o Ihipa o mua, e whakaae ana nga kairangahau he mea nui ano te tauira me te tātaritanga mo te maaramatanga matawhānui. I te mea ko tenei rangahau ko tetahi o nga tirotirohanga DNA tawhito tuatahi i runga i te primate ehara i te tangata, ko nga rangahau a muri ake nei mo etahi atu momo ka kaha ki te whakaatu atu mo te kanorau o nga kawemai o Ihipa o mua me o raatau paanga ki te koiora o te rohe.

Nga Uiraa Ui:

P: He aha te take i mummia ai nga pepeke e nga Ihipiana o mua?

A: Ko nga poaka o Ihipa o mua i whakam

P: No hea nga pepeke i Ihipa o mua?

A: Karekau nga pepeke i kitea i Ihipa. E ai ki te tātaritanga DNA i hokohoko mai ratou i te rohe o Eritrea takutai o enei ra.

P: He aha nga kitenga o tenei rangahau mo te Whenua Punt?

A: E ai ki te rangahau ko Adulis, he tauranga tauhokohoko i whakahuahia i roto i nga rekoata o mua, tera pea i noho ki te rohe o te whenua o Punt.

Q: He mahere mo etahi atu rangahau mo te hokohoko o Ihipa o mua?

A: Ko te whakaaro o te roopu rangahau ki te whakahaere tauira taapiri me te tātari hei kohi raraunga ake mo te takenga mai o te pepi me nga huarahi hokohoko. Ko tenei rangahau tetahi o nga tirotirohanga tuatahi e whakamahi ana i te tātaritanga DNA tawhito i runga i te primate ehara i te tangata.