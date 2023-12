He Whakaaturanga Hou i whakaatuhia i roto i te RICO Whakamatautau o Young Slime Life Gang me Rapper Young Thug

By

I roto i te whanaketanga tata nei i roto i te whakawakanga RICO e kii ana i te roopu hunga hara i runga i te huarahi ko Young Slime Life me te kaiwaiata rapper Young Thug, kua whakamaramatia e nga whakaaturanga hou me nga taunakitanga mo te hoko tarukino huna i te tau 2020. ko te roopu YSL, a Derontae Bebee, e mohiotia ana ko Bee, kua hokona e ia he $20 te utu o te mariuana ki tetahi apiha huna i te teihana hinu i Cleveland Avenue.

I korerohia e te apiha huna nga mahi hokohoko, me te kii kua hurihia e Bebee te mariuana ki roto i te tiiti rota i mua i te tuku. Ko enei korero i puta mai hei waahanga o te keehi a te kaiwhakapae mo te roopu YSL, e whakapaehia ana mo te hoko raau taero mai i te teihana hau.

E tika ana kia mahara ko Bebee, nana i uru ki roto i te whakaaetanga tohe i tera marama, ehara ia i tetahi o nga whakapae tokoono e tu ana i te whakawakanga, tae atu ki a Young Thug. Ko tenei whakawakanga he waahi nui i roto i nga mahi a-ture, na te mea e whai ana te hamene ki te whakamatau i nga mahi kino a te roopu YSL me to raatau hononga ki te rapper rongonui.

Ka anga whakamua, ka haere tonu nga korero i roto i te whakawakanga, ko te kaitaunaki e whai ake nei ko te pirihimana Brookhaven nana i whakahaere te aukati waka ka mauheretia a Young Thug, ko Jeffery Williams tona ingoa tuturu.

Ko enei whanaketanga hou e whakakaha ana i te taumaha o nga whakapae mo Young Thug me tana whakapae i hono atu ki te roopu Young Slime Life. I te wa e haere tonu ana te whakawakanga, me kite tonu ka pehea te paanga o enei taunakitanga hou ki te putanga, me te mea ka uru atu ano a Young Thug ki nga mahi taihara a te roopu.