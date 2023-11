Te Ao Enigmatic Limbo i roto i te DLC e haere ake nei a Atomic Heart

Haere ki runga i te haerenga whakamiharo i roto i te ao o Limbo i roto i te DLC tuarua o Atomic Heart e tino tumanakohia ana. Ka hurahia i roto i te wakatō teaser, ka tukuna e te DLC he tirohanga whakamiharo ki nga mea whakamiharo me nga aitua e tatari ana ki nga kaitakaro.

I roto i te ao o Limbo, ka takahia e te mooni nga tikanga tikanga i a ia e whakahaere ana i raro i ona ake ture motuhake. Ko nga mea katoa i roto i tenei whenua ngaro e honoa ana e tetahi puunaha rauwiringa kaiao ahurei, e whakaatu ana i te wheako tuuturu me te rumaki mo nga kaitakaro. Tirohia nga whenua whakahirahira, tutaki ki nga mea rawe, ka pana nga rohe o nga mea i whakaaro koe ka taea.

I te wa e tata mai ana te wa o te takurua, ka tata te ra tuku o DLC 2 mo Atomic Heart. Ka taea e nga kaiwhaiwhai me nga kaitakaro te titiro whakamua ki te timata i tenei mahinga whakaihiihi hou e ki ana i nga mahi whakahirahira me te whakakorikori hinengaro. Rukuhia koe ki roto i nga mea e kore e mohiotia me te whakarite kia mau koe ki nga korero pakiwaitara auaha me nga taakaro o te taapiri hou a Atomic Heart.

Atomic Heart, te taitara tino rongonui i whakawhanakehia e Mundfish, e waatea ana puta noa i nga papaaho maha. Ka taea e nga kaitakaro i runga i te PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, me te Xbox Game Pass te ruku ki roto i te ao ruku o Atomic Heart me te torotoro i ana korero whakaihiihi, whakairoiro whakamiharo, me nga miihini whakaari auaha.

FAQ:

Q: He aha te Atomic Heart?

A: Ko te Atomic Heart he keemu ataata rongonui i hangaia e Mundfish. Ka whakawhiwhia ki nga kaitakaro he wheako ahurei me te rumaki ki tonu i nga korero pakiwaitara me nga miihini whakaari auaha.

Q: Ahea ka tukuna te DLC tuarua mo Atomic Heart?

A: Ko te ra tuku mo te DLC tuarua o Atomic Heart kua whakaritea mo tenei hotoke.

Q: Kei runga i nga papaaho kei te waatea te Atomic Heart?

A: Kei te waatea te Atomic Heart ki PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One, me te Xbox Game Pass.