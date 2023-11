I tehea wahanga ka whakaatu koe i nga tohu o Covid?

I te wa e pa ana te mate urutaru Covid-19 ki nga miriona taangata puta noa i te ao, ko te maarama ki nga waahanga e puta mai ai nga tohu o te huaketo he mea nui kia kitea wawe me te pupuri. Ahakoa he rereke te wa inkubasi mo Covid-19 mai i te tangata ki tera tangata, ko te tikanga ka tata ki te 5 ki te 7 nga ra ka puta nga tohu i muri i te pa ki te huaketo. Heoi, he mea nui kia mahara ko etahi taangata ka noho koretake i te wa katoa o to ratau mate, ka kaha ake te wero ki te tautuhi me te whakahaere i te horapa o te mate.

Wāhanga 1: Nga tohu tohu kore, ngawari ranei

I te wa tuatahi o te mate Covid-19, karekau pea etahi o nga tangata e pa ki nga tohu, ko etahi he tohu ngawari noa iho e pohehehia ana he rewharewha noa, he makariri ranei. Ko enei tohu ngawari ko te kirika iti, te mare, te korokoro, te ngenge, te mahunga, te uaua, te mamae o te tinana, me te ngaro o te reka me te hongi. He mea tika kia mohiohia ahakoa i roto i tenei waahanga, ka taea e te tangata te tuku i te huaketo ki etahi atu, na reira he mea nui te piri ki nga tikanga aukati penei i te whakakakahu kanohi kanohi me te mahi i nga haerenga hapori.

Wāhanga 2: Nga Tohu Whakatau

Mo etahi taangata, ko nga tohu o Covid-19 ka ahu whakamua mai i te ngawari ki te ngawari. Ko tenei waahanga e tohuhia ana e te piki ake o te kaha o nga tohu, tae atu ki te kirikaa teitei ake, te maremare tonu, te poto o te manawa, te mamae o te uma, me nga take o te kopu penei i te nausea, te ruaki, te diarrhea ranei. Mena ka pa ki a koe tetahi o enei tohu, he mea nui kia rapu wawe koe ki nga rongoa, na te mea ka ahu whakamua etahi tangata ki te mate kino.

Wāhanga 3: Nga Tohu Nui

I roto i te paheketanga iti o nga keehi, ka taea e Covid-19 te mate kino. Ko tenei wahanga ka puta ko nga tohu penei i te kirika nui, te mare nui, te uaua ki te manawa, te pehanga o te uma, te rangirua, te ngutu puru, te kanohi ranei, me te mamae tonu, te pehanga ranei i roto i te puku. Ko nga tohu tino nui e hiahia ana ki te wawaotanga hauora me te whakaurunga ki te hohipera.

FAQ:

P: Ka taea e koe te mate hopuhopu me te kore e whakaatu tohu?

A: Ae, ka taea te tuku i te huaketo ki etahi atu ahakoa kaore koe e whakaatu ana i nga tohu. Koinei te take he mea nui ki te whai i nga tikanga aukati penei i te mau kanohi kanohi me te mahi i nga haerenga hapori.

P: Kia pehea te roa ka puta nga tohu i muri i te rongo?

A: Ko nga tohu o Covid-19 ka puta i roto i te 5 ki te 7 ra i muri i te pa ki te huaketo. Heoi, he mea nui kia mahara ko etahi taangata ka noho koretake i te wa katoa o to ratau mate.

P: Me aha ahau mena ka pa ki nga tohu?

A: Mena ka pa ki a koe nga tohu penei i te kirikaa, te maremare, te uaua ki te manawa, he mea nui kia rapu wawe koe ki nga rongoa. Whakapa atu ki to kaiwhakarato hauora, ki nga mana hauora o to rohe mo te arahi mo te whakamatautau me etahi atu huarahi hei mahi.

Hei mutunga, ko te maarama ki nga waahanga e puta mai ai nga tohu o Covid-19 he mea nui kia kitea wawe me te pupuri i te huaketo. Ma te mohio ki nga waahanga rereke me nga tohu e pa ana, ka taea e nga tangata takitahi te mahi tika hei tiaki ia ratou ano me etahi atu mai i te horapa o tenei mate hopuhopu.