I tehea tau e kore e taea e koe te whiwhi i te kirikiri?

Ko te shingles, e mohiotia ana ko te herpes zoster, he mate viral e puta ai te ponana mamae. Na te huaketo varicella-zoster, te huaketo ano e puta ai te mate heihei. Ahakoa ka pa ki nga tangata o nga reanga katoa, he nui ake te ahua o te hunga pakeke me nga taangata kua ngoikore te punaha mate. Engari i tehea tau ka kore e taea e koe te whiwhi i te kirikiri? Kia tuhurahia tenei patai me te whakamarama i te kaupapa.

He aha te awhe tau mo te kirikiri?

Ka taea te tupu mai i nga reanga katoa, engari ka kitea te nuinga o nga tangata kei runga ake i te 50 tau. E ai ki nga Centers for Disease Control and Prevention (CDC), tata ki te kotahi i roto i te toru nga tangata i te United States ka whakawhanake i te shingles i roto i to ratau oranga. Ka piki ake te tupono ki te whakawhanake i te shingles i te wa o te tau, ka piki te mate i muri i te 50 tau.

Ka taea e koe te tiki i te shingles i muri i tetahi tau?

Ahakoa ka piki ake te tupono ki te whakawhanake i te kirikiri i te wa o te pakeke, karekau he tau motuhake e kore e taea e koe te tiki i te kirikiri. Ahakoa ko nga tangata kei te 80, 90 ranei o ratou tau, ka taea e ratou te whakawhanake i te shingles mena kua pangia e te mate heihei i mua. Ko te huaketo varicella-zoster kei te noho mokemoke i roto i te tinana i muri i te ora o te tangata i te mate heihei, a ka taea e ia te whakaara ano i muri mai i te wa e ora ana, ka pa mai te shingles.

Ka taea te arai i te mahunga?

Ae, ka taea te arai i te mate ma te kano kano. E taunaki ana te CDC kia rua nga horopeta e kiia nei ko Shingrix mo nga pakeke 50 tau me te pakeke ake. He tino whai hua tenei kano kano ki te whakaiti i te tupono o te mate koriri me ona raruraru. E taunaki ana hoki mo nga tangata kua whiwhi i te kano kano kano tawhito, Zostavax.

He aha nga tohu o te shingles?

Ko nga tohu o te shingles te nuinga o nga wa ko te ponana mamae ka puta he roopu, he tihorea ranei i tetahi taha o te tinana. He maha nga wa e haere tahi ana tenei pupuhi me te pupuhi, te pupuhi, te wera ranei. Ko etahi atu tohu ko te kirikaa, te mahunga, te ngenge, me te aro ki te marama. Mena ka pa ki a koe enei tohu, he mea nui ki te rapu wawe i nga rongoa.

Hei mutunga, karekau he tau motuhake e kore e taea e koe te tiki shingles. Ahakoa he nui ake te ahua o te hunga pakeke, ka pa ki nga tangata takitahi ahakoa te pakeke. He huarahi whai hua te kano kano ki te aukati i te mate koriri, a ka tūtohu te CDC ki te kano kano Shingrix mo nga pakeke 50 me te pakeke ake. Mena ka pa ki a koe nga tohu o te shingles, he mea nui ki te toro atu ki tetahi tohunga hauora mo te taatai ​​​​me te maimoatanga tika.