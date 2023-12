Ka hurahia e Genesis te Mahinga G80 Hou me te Putanga Limited GV80 Twilight i Dubai

I whakahaerehia e Genesis Motors tetahi huihuinga motuhake i Dubai ki te whakaatu i a raatau taonga hou, tae atu ki te G80 mahi nui me te putanga GV80 'Twilight' motuhake. Ahakoa he iti tonu nga korero, ko nga rekoata mai i te huihuinga e whakaatu ana i nga korero mo enei waka hou whakaongaonga.

Ko tetahi o nga mea nui o te huihuinga ko te Genesis G80 Performance, e whakanui ana i te peita peita a Love Orange. Ko te kaiwhakamahi Instagram @974exotics i hopu i te waka i roto i tona kororia katoa, e whakaatu ana i nga ahuatanga penei i nga wira hakinakina 21-inihi, he kaipahua taupoki kaata waro, he diffuser, me nga tohutohu ngongo pango. Ko te hoahoa maia e whakanuia ake ana e nga riipene pango kaitakawaenga i runga i te hooru me nga taiapa, na te G80 Performance he ahua motuhake me te hakinakina.

I tua atu i te G80 Performance, i whakaatu ano a Genesis i te putanga iti GV80 Twilight. Ko tenei SUV tino ataahua e whakaatu ana i te hiranga me ona huānga hoahoa ahurei. Ko te mea pouri, he iti noa nga korero mo te putanga Twilight i tenei wa, na te hunga kaingākau e tatari ana ki etahi atu korero.

Ahakoa i kitea e te huihuinga i Dubai enei tauira hou whakahihiri, kaore ano a Genesis i tuku korero whai mana me nga tatauranga mahi. Heoi, i runga i nga tirohanga, e marama ana kei te pana a Genesis i nga rohe me enei tuku hou, e whakaputa ana i nga mahi whakahihiri me nga wheako papai.

Ko te maakete o te Rawhiti o te Rawhiti i nga wa katoa e whakaatu ana i te hononga kaha mo nga waka teitei me nga putanga motuhake, na te whakatuwheratanga o te G80 Performance me te GV80 Twilight i Dubai he kaupapa rautaki mo Genesis. Ko enei tauira ka puta he hiahia nui me te whakatutuki i nga hiahia mohio o nga kaikawe motuka papai o te rohe.

I te mea kei te haere tonu a Genesis ki te hanga ngaru i roto i te umanga miihini, ko enei taapiri hou ki o raatau raarangi e whakaatu ana i te pono o te waitohu ki te turaki i nga rohe me te tuku wheako motuhake. E tatari ana nga kaiwhaiwhai huri noa i te ao ki etahi atu korero mo te G80 Performance me te GV80 Twilight, e tatari ana ki te whai waahi ki muri i te wira o enei waka whakamiharo.