Ko te Whakaputa Papatohu Whakahoutanga o Ark: Survival Ascended

Ark: Survival Ascended, te hanga hou o Unreal Engine 5 o te keemu rongonui a Ark: Survival Evolved, kua puta te ihiihi me te pouri i waenga i nga kaitakaro papatohu. Kua panuitia e te Kaiwhakawhanake Studio Wildcard he ra tuku mo te putanga Xbox i te wa e whakaroa ana i te tukunga PlayStation 5.

I roto i tetahi panui hou i runga i Twitter, i whakapumautia e Studio Wildcard ka whakarewahia a Ark: Survival Ascended ki runga Xbox Series X me S a te Whiringa-a-rangi 21 i te 9am Pacific / 12noon Eastern / 5pm UK. Na tenei panui i whakapumau i te tumanako ki te hunga kaingākau ki a Ark, kua pohehe i mua mo te pono o nga ra tuku a Studio Wildcard.

Heoi, me tatari mo nga kaitoro PlayStation 5 he iti ake nei, i te mea kua roa te tukunga o Ark: Survival Ascended i runga i tenei turanga ki te timatanga o Hakihea. I kii a Studio Wildcard "etahi take" i tutaki i te wa o te tukanga tiwhikete me Sony te take o te whakaroa. E whakapaetia ana ka raru pea te takaro-whakawhitiwhiti, engari e kii ana a Studio Wildcard ki nga kaitakaro kei te whakapau kaha ratou ki te whakarato i nga wheako whakawhiti-whakawhitinga pai rawa atu.

Ahakoa te roa o te papatohu, ko te whakarewanga Steam o Ark: Survival Ascended kua kiia kua angitu. Neke atu i te 600,000 nga kape i hokona e te keemu i roto i nga wiki e rua i muri mai i tana tukunga. Heoi, i raru etahi o nga kaitakaro ki nga take mahi i pa ki te wheako petipeti katoa. Kua whakaae a Studio Wildcard i enei awangawanga me te whakapau kaha ki te whakatika i a raatau ma nga taapiri me nga whakahoutanga.

Ahakoa a Ark: Survival Ascended kei te haere tonu ki te whakapai ake, ko te mea o mua, Ark: Survival Evolved, kei te rongonui tonu i waenga i nga kaitakaro. I tenei wa, he maha ake nga tangata e kaha ana ki te takaro i te keemu taketake ake i tana putanga remastered.

Ahakoa e tatari ana nga kaitakaro ki te tuku papatohu, e koa ana ranei ki te keemu i runga i te Steam, ko te ao o Ark: Survival Ascended e tuku ana i tetahi haerenga whakahihiri e ki ana i nga mokoweri, nga wero oranga, me te wheako takaro e whanake ana.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te Ark: Survival Ascended?

Ko te Ark: Survival Ascended he hanga hou o te keemu taketake Ark: Survival Evolved, i whakawhanakehia e Studio Wildcard ma te whakamahi i te Unreal Engine 5. Ka tukuna e ia he wheako oranga rumaki i roto i te ao e kapi ana i nga mea hanga o mua.

2. Ahea te Ark: Survival Ascended ka tukuna ki runga Xbox?

Ark: Survival Ascended ka tukuna ki runga Xbox Series X me S hei te 21 o Noema a te 9am Pacific / 12noon Eastern / 5pm UK.

3. He aha i whakaroa ai te tukunga PlayStation 5 o Ark: Survival Ascended?

Ko te tukunga PlayStation 5 o Ark: Survival Ascended kua whakaroa ki te timatanga o Hakihea na runga i "etahi take" i tutuki i te wa o te mahi tohu me Sony. Kei te mahi a Studio Wildcard ki te whakatau i enei take me te whakarato i nga kaitoro ki te wheako whakawhiti-whakawhitinga pai rawa atu.

4. Ko te whakarewanga Steam o Ark: Survival Ascended i pa ki etahi wero?

Ae, ko te whakarewatanga Steam o Ark: Survival Ascended i wheako i nga take mahi i pa ki te tukunga o te keemu. Kua whakaae a Studio Wildcard i enei awangawanga me te whakapau kaha ki te whakatika i a raatau ma nga taapiri me nga whakahoutanga.

5. He pehea te ahua o te rongonui o Ark: Survival Evolved ki te Ark: Survival Ascended?

I te wa o te whakaputanga o tenei tuhinga, he maha atu nga kaitakaro e kaha ana ki te takaro Ark: Survival Evolved ka whakaritea ki a Ark: Survival Ascended. Heoi, me nga whakapainga haere tonu me nga whakahoutanga, ka oati te putanga remastered he wheako petipeti whakahihiri me te tipu haere.