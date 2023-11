Ka pa ano tatou ki tetahi atu mate urutomo?

I te wa e raru tonu ana te ao ki te mate urutaa COVID-19, he maha nga tangata e whakaaro ana mena ka pa atu ano tatou ki tetahi atu raru hauora o te ao a meake nei. Ahakoa e kore e taea te matapae ma te tino mohio, e kii ana nga tohunga kaore e taea te whakakore i tetahi atu mate urutaru. Anei nga mea e tika ana kia mohio koe.

He aha te mate porehu?

Ko te mate urutaru he pakarutanga o te mate ka pa ki runga i te rohe matawhenua whanui, ka pa ki tetahi waahanga tino nui o te taupori. Kaore i rite ki te mate urutaru, ka herea ki tetahi rohe motuhake, ka horapa te mate urutaru puta noa i nga whenua, ka pa he mate nui ki te hauora o te iwi.

He aha te take ka pa mai ano he mate urutomo?

He maha nga mea e pa ana ki te tupono mo tetahi atu mate urutomo. Ko tetahi tino awangawanga ko te pikinga o nga mate zoonotic, he mate ka taea te tuku mai i nga kararehe ki te tangata. I te haere tonu o te taupori tangata ki runga i nga kainga taiao me te whai waahi ki nga mahi penei i te ngaherehere me te hokohoko mohoao, ka piki ake te tupono ka pa ki nga mate tukumate hou.

He aha ta tatou e ako mai i nga mate o mua?

Ma te ako i nga mate urutaru o mua, penei i te rewharewha Paniora i te tau 1918 me te mate rewharewha H1N1 i te tau 2009, ka taea e koe te whakaatu i nga whakaaro nui mo te horapa o nga mate me pehea te whakautu tika. Ko enei wheako i pai ake ai nga punaha tirotiro o te ao, te whanaketanga kano kano, me nga hanganga hauora a te iwi, ka awhina i te whakaiti i te paanga o nga mate urutomo a meake nei.

Me pehea tatou e whakarite ai mo tetahi atu mate urutaru?

Ko te whakarite he mea matua ki te whakaiti i te paanga o te mate urutaru a meake nei. Kei roto i tenei ko te haumi i roto i nga punaha hauora pakari, te whakapakari i te mahi tahi me te whakakotahitanga o te ao, me te whakarite i te rangahau me te whanaketanga mo nga kano kano hou me nga maimoatanga. Hei taapiri, ko nga kaupapa whakamohiotanga a te iwi me te maatauranga mo nga tikanga akuaku ka whai waahi nui ki te aukati i te horapa o nga mate hopuhopu.

Ahakoa e kore e taea te matapae ahea, mena ka pa mai ano tetahi mate urutaru, he mea nui kia noho mataara me te kaha ki a tatou mahi ki te aukati me te urupare ki nga raru hauora kei te heke mai. Ma te ako mai i nga wheako o mua me te whai i nga mahi tupato, ka pai ake te tiaki i a tatou ano me o tatou hapori mai i nga paanga kino o te mate urutaru.