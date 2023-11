He tuakana a Sam's Club me Walmart?

I roto i te ao hokohoko, kei reira etahi ingoa kua rite ki nga toa pouaka nui me nga utu utu. E rua nga ingoa rongonui o tenei umanga ko Sam's Club me Walmart. Engari he tino hononga enei roroa hokohoko e rua? He tuakana raua, hei korero? Kia rukuhia nga korero ka kitea.

He whanaunga pono a Sam's Club me Walmart, engari ehara raua i te tuakana ki te tikanga. Engari, he rite tonu raua ki te tuakana i roto i te whanau kotahi. Ko Sam's Club he karapu whare putunga mema-anake na Sam Walton, te kaipakihi matakite ano nana i whakatu a Walmart.

Ko Walmart, i tetahi atu taha, he kaporeihana hokohoko maha e whakahaere ana i te mekameka o nga maakete nui, nga toa tari utu utu, me nga toa toa. Koia tetahi o nga kamupene nui rawa atu o te ao na runga i nga moni whiwhi me te whai waahi nui ki nga tini whenua.

Ko Sam's Club te mahi hei apiti mo Walmart, te tikanga na te kaporeihana nui e whakahaere ana. Ahakoa e tuku ana nga toa e rua i te whānuitanga o nga hua ki nga utu whakataetae, ka aro nui a Sam's Club ki nga hokonga nui me te tuku painga motuhake ki ona mema.

FAQ:

Q: Ka taea e tetahi te hoko i te Karapu a Sam?

A: Kao, ko Sam's Club he toa mema-anake. Heoi, ka taea e te hunga ehara i te mema te hoko i te Karapu a Sam mena ka haere tahi ratou me tetahi mema.

P: He aha nga painga o te mema o te Karapu Sam?

A: He pai ki nga mema o te Karapu a Sam te uru ki nga utu motuhake, nga whiringa hoko nui, me etahi atu ratonga penei i nga ratonga whatu me te rongoa.

P: He rite tonu nga utu i Sam's Club me Walmart?

A: Ahakoa e tuku utu whakataetae ana nga toa e rua, he maha nga wa ka tukuna e Sam's Club te maha o nga hua i runga i nga reiti whakaheke na runga i tana aro ki nga hokonga nui.

Hei whakatau, ahakoa ehara a Sam's Club me Walmart i te tuakana i roto i te tikanga, he whanaunga tata raua hei wahanga o te whanau hokohoko kotahi. Ka mahi a Sam's Club hei apiti mo Walmart, e tuku ana i te wheako hoko whare putunga mema-anake me nga painga motuhake. Na, i te wa ka toro atu koe ki tetahi o enei toa, maharahia te hononga i waenga i a raatau me te kaipakihi matakite, a Sam Walton, nana i ora enei toa toa.