He iti ake nga hoko kai i Walmart, i te Karapu a Sam ranei?

Ina tae mai ki te hoko kai, ko te rapu i nga utu pai te mea nui mo nga kaihoko. E rua nga whiringa rongonui mo nga kaihoko mohio putea ko Walmart me Sam's Club. He maha nga momo hua e rua i runga i nga utu whakataetae, engari ko wai te mea pai ake mo nga hoko kai? Kia ata titiro tatou.

Walmart: Ko Walmart he kaporeihana hokohoko maha e mohiotia ana mo te maha o nga whiringa hua, tae atu ki nga hoko kai. Na te maha o nga waahi puta noa i te United States, he waahi pai mo te maha o nga kaihoko. He maha nga momo waitohu me nga hua ka tukuna e Walmart, e whakatutuki ana i nga momo tahua me nga hiahia. He maha nga wa e whakahaerehia ana e te toa nga whakatairanga me nga utu, na te mea he mea tino ataahua mo te hunga e rapu ana ki te penapena moni mo nga hoko kai.

Karapu a Sam: Ko Sam's Club, he karapu whare putunga mema-anake, he apiti no Walmart. Ka tukuna e ia te maha o nga hua me nga utu whakaheke. Ahakoa e hiahiatia ana he utu mema, ko te penapena i runga i nga hoko kai ka nui ake i tenei utu mo nga kaihoko auau. He tino painga te Karapu a Sam mo nga whanau nui, mo nga pakihi ranei e hiahia ana ki te hoko nui. He maha nga momo hua e tukuna ana e te toa, tae atu ki nga hua hou, nga mīti, me nga kai kai.

Ko tehea te mea iti ake?

Ko te whakatau mehemea he iti ake nga hoko kai i Walmart, i te Karapu Sam ranei ka whakawhirinaki ki nga ahuatanga rereke. Ahakoa ka tukuna e te Karapu a Sam nga utu iti mo ia waahanga na te nui o te rahi, he maha nga wa ka tukuna e Walmart nga utu pai ake mo nga taonga takitahi. I tua atu, ko nga whakatairanga me nga utu whakahekenga a Walmart ka taea te whakaiti ake i te utu katoa o nga hoko kai.

FAQ:

1. Me whai mema ahau ki te hokohoko i Walmart?

Kao, kei te tuwhera a Walmart ki te iwi whanui me te kore e tono mema.

2. Ka taea e au te hokohoko i te Karapu a Sam me te kore mema?

Kao, he karapu whare putunga mema-anake a Sam's Club. Heoi, ka tukuna e ratou he paahi mo te ra kotahi mo te hunga ehara i te mema ki te hokohoko me te utu ratonga 10%.

3. He utu nga moni penapena i te Karapu a Sam mo te utu mema?

Mena he maha nga wa ka hoko koe i nga kai ma te nuinga, he whanau nui ranei koe, ko nga moni penapena i Sam's Club ka nui ake i te utu mema. E taunaki ana kia arotakehia o tikanga hokohoko me te whakataurite i nga utu i mua i te whakatau.

Hei mutunga, ka tukuna e te Karapu a Walmart me Sam's nga utu whakataetae mo nga hoko kai, engari ko te pai ake ka whakawhirinaki ki nga hiahia me nga hiahia o ia tangata. He pai a Walmart mo te hunga e rapu utu ana mo nga taonga takitahi, ko te Karapu a Sam he pai mo nga hoko nui. Whakaarohia o tikanga hokohoko, tahua, me te rahi o to whare ki te whakatau ko tehea toa ka tino pai mo o hiahia hoko.