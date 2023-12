He ngeru uwha?

He ngeru Wahine Asexual?

whakarāpopototanga:

Ko nga ngeru uwha, he rite ki o ratou hoa tane, ehara i te mea he tangata whakakeke. Ahakoa kare pea ratou e whakaatu i te ahua o nga mahi moepuku ki nga tane, ko nga ngeru uwha he momo moepuku. Ko te mohio ki te koiora uri me nga whanonga o nga ngeru uwha he mea tino nui mo te mana whakahaere mokai me te whakapumau i to ratau oranga katoa.

Kupu Whakataki:

Ko nga ngeru, he tane me te wahine, kua roa nei e whakapoapoa ana i te tangata ki o raatau ahua ngaro, motuhake hoki. Heoi, kei te mau tonu nga whakaaro pohehe mo te moepuku o nga ngeru uwha. I roto i tenei tuhinga, ka tirotirohia e matou te koiora uri o nga ngeru wahine, ka whakakore i nga korero pakiwaitara noa, me te whakamarama i o raatau ahuatanga.

Koiora Reproductive o nga ngeru Wahine:

Ko nga ngeru uwha, ko nga kuini ranei, ka eke ki te pakeketanga i waenga i te 5 ki te 9 marama te pakeke. Kaore i rite ki etahi atu ngeru, ko nga ngeru he "ovulators" te tikanga e hiahia ana ratou ki te whakaihiihi mai i te kahui ki te tuku hua mo te kikiritanga. Ko te tikanga karekau nga ngeru uwha e pa ki nga huringa paheketanga pera i te tangata.

I te wa e wera ana te ngeru uwha, e kiia ana ko te estrus, ka pai ia ki te whakahoa. I tenei wa, e 4-7 ra te roa, ka whakaatu pea te kuini i nga momo whanonga penei i te pikinga o te reo, te oho, te okeoke i runga i te papa, me te mirimiri ki nga taonga. Ko enei whanonga he tohu ki nga hoa rangatira kua reri ia ki te whakaputa uri.

He korero pakiwaitara: Kare nga ngeru Wahine e Parekareka i te Wa Whakahoahoa:

He rereke ki nga whakapono rongonui, ka kite nga ngeru uwha i te ahuareka i te wa e whakahiato ana. Ahakoa he pono ko nga ngeru tane he ure taratara e whakapouri ana i te kohungahunga i roto i nga uwha, ehara i te mea ko te mahi karekau he pai mo te wahine. Ko te whakaihiihi me te tukunga o nga homoni i te wa e whakahiato ana ka pai mo nga ngeru wahine.

Te ngeru Wahine:

Hei aukati i nga wa haputanga kore, me te whakaiti i te tupono o etahi take hauora, ka tūtohuhia te mokowhiti (tango i nga ovaries me te kōpū) mo nga ngeru uwha kaore i te whakaaro mo te whakatipu. Ka whakakorehia e te mokowhiti te hiahia mo nga kuini ki te haere i roto i nga huringa homoni me nga whanonga e pa ana ki nga huringa wera.

Pātai Auau (FAQ):

P: Ka taea e nga ngeru uwha te whakaputa uri me te kore kahui?

A: Kao, e kore e taea e nga ngeru wahine te whanau me te kore kahui. Me whakaihiihi mai i te kahui ki te tuku hua mo te kikiritanga.

P: Ka haere nga ngeru wahine ki te menopause?

A: Kao, karekau nga ngeru uwha e haere i te menopause. Ka whai hua tonu ratou puta noa i to ratau oranga, ahakoa ka heke te hua i te wa e pakeke ana.

P: E hia nga wa ka wera nga ngeru wahine?

A: Ka wera nga ngeru uwha ia 2-3 wiki i te wa whakatipuranga, ka puta mai i te puna ki te ngahuru.

P: He mea tika ki te moti i te ngeru wahine ki te kore ia e puta ki waho?

A: Ae, e taunaki tonu ana kia ruia nga ngeru uwha ahakoa karekau e puta ki waho. Ka awhina te mokowhiti ki te aukati i nga haputanga ohorere me te whakaiti i te tupono o etahi take hauora.

Hei whakatau, ehara nga ngeru uwha i nga mea hanga takakau. Ko te mohio ki o raatau koiora whanau me o raatau whanonga he mea nui mo te mana whakahaere mo nga kararehe. Ma te whakakore i nga korero pakiwaitara me nga pohehe, ka taea e tatou te whakarite i te oranga o o tatou hoa kuini me te whakatau whakatau mo o raatau oranga uri.

Rauemi:

– American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA)

– Cornell Feline Health Centre