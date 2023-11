He iti ake nga utu a Amazon i a Walmart?

He iti ake nga utu a Amazon i te Walmart?

I roto i te ao hokohoko tuihono, e rua nga tangata nunui kua ara ake hei toa: Amazon me Walmart. Ko enei whare mana hokohoko he maha nga momo hua i nga utu whakataetae, engari ko wai te mea tino rangatira ina tae mai ki te utu? Ka rukuhia e matou nga tautohetohe ki te whakatau mena he iti ake nga utu o Amazon i a Walmart.

Te Pakanga o nga Titans

Ko Amazon, na Jeff Bezos i whakatu i te tau 1994, i tiimata hei toa pukapuka ipurangi engari i tere te whakanui i ana tuku kia noho hei "toa toa katoa." Na te maha o nga hua e waatea ana, kua noho a Amazon hei haerenga mo nga kaihoko huri noa i te ao. I tetahi atu taha, ko Walmart, he toa hokohoko i whakapumautia i te 1962, he kaha nui i roto i te ahumahi hokohoko pereki-me-mortar. I nga tau tata nei, he nui ano nga mahi a Walmart ki te maakete ipurangi.

Whakataurite Utu

Ina tae mai ki te whakataurite i nga utu i waenga i a Amazon me Walmart, he mea nui kia whai whakaaro ki nga momo ahuatanga. Ahakoa e kaha ana nga kaihokohoko e rua ki te tuku i nga utu whakataetae, ka rereke te putanga i runga i te waahanga hua, te waitohu, me te waatea. I etahi wa, he iti ake nga utu a Amazon na te nui o te whatunga o nga kaihoko me te kaha ki te whakamahi i nga ohanga o te tauine. Heoi, na te kaha o te noho a-tinana o Walmart ka taea e ia te whiriwhiri i nga mahi pai ake me nga kaiwhakarato, ka puta he utu whakataetae.

FAQ

Q: He iti ake nga utu o Amazon i nga wa katoa o Walmart?

A: Ehara i te mea. Ka rereke nga utu i runga i te hua, te waitohu me te waatea.

Q: He pai ake nga utu a Amazon na tona ahuatanga ipurangi?

A: Ka taea e te papaaho ipurangi a Amazon te whānuitanga o nga kaihoko, tera pea ka pai ake nga utu. Heoi, na te noho a-tinana o Walmart ka taea e ia te whiriwhiri i nga utu whakataetae.

Q: He painga ano ki te hokohoko i Walmart mo Amazon?

A: Ko nga toa tinana a Walmart e whakarato ana i te painga o te waatea o nga hua me te kaha ki te tirotiro i nga taonga i mua i te hoko. I tua atu, ka tukuna e Walmart nga ratonga penei i te tiki hoko kai me te whakahoki mai i roto i te toa, he pai ake pea mo etahi kaihoko.

Ko te Whakawa

Hei whakamutunga, ko te whakatau mehemea he iti ake nga utu o Amazon i a Walmart ehara i te mahi ngawari. Ko nga kaihokohoko e rua he kaha me o raatau ngoikoretanga ina tae mai ki te utu. Ahakoa te nui o te maakete ipurangi a Amazon he iti ake nga utu i etahi keehi, ko te noho a-tinana o Walmart me te mana whiriwhiringa me nga kaiwhakarato ka puta he utu whakataetae. I te mutunga, he mea tika kia whakatauritehia e nga kaihoko nga utu i runga i nga papa e rua me te whakaaro ki etahi atu mea penei i te waatea me te waatea o nga hua i mua i te whakatau hoko.