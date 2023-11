Kua panuitia e te Roopu Media a NBCUniversal te taapiri o Bernadette Simpao hei perehitini tuarua mo nga korero rautaki. Ko Simpao, he kaiwhakahaere PR o mua i Apple me AMC, ka aro ki te streamer Peacock i tana mahi hou. Ko tana whakaturanga e tohu ana i te kaha o te NBCUniversal ki te whakapakari i ana mahi whakawhitiwhiti korero puta noa i nga momo rama i roto i nga mahi whakangahau me nga wehenga tika-ki-kaihoko.

He nui nga wheako ka kawea mai e Simpao ki tana tuunga hou, i a ia e mahi ana i nga mahi matua i nga kamupene rangatira-ahumahi. I Apple, i arahi ia i nga hononga a te iwi me nga whakawhitiwhiti korero mo te Apple TV taupānga me nga pakihi ataata me nga pakihi a te kamupene. I a ia e noho ana i Apple, i whakahaere a Simpao i nga kaupapa nui penei i te whakarewatanga o Apple TV+ me te whanaketanga o nga ratonga rerenga pera i te MLS Season Pass a Major League Soccer.

I mua i te hono atu ki a Apple, i noho a Simpao hei perehitini tuarua mo nga whakawhitiwhiti korero umanga i AMC Networks. Ko tana noho ki Viacom mo te tekau tau, i mahi ia i roto i nga momo mahi korero puta noa i nga wehenga o te ao, BET Networks, me te umanga Viacom.

Ko te tohungatanga o Simpao ki te whakahaere i nga whakarewanga rongonui me nga hononga hono ka kaha ake nga rautaki korero a NBCUniversal. Ko te nui o ana korero i roto i nga korero rangatōpū, me ana rekoata whai mana i roto i te umanga, he pai ki a ia mo te angitu i roto i tana mahi hou.

Pātai Auau

I te timatanga o Whiringa-a-rangi, i kii a NBCUniversal i nga wehenga puta noa i nga wahanga e toru: te hokohoko Peacock, NBCUniversal Entertainment, me nga hokohoko hokohoko. Ko te nuinga o enei tapahi, tata ki te 30 ki te 40 nga kaimahi, i mahia ki Peacock hei waahanga o te whakatikatika i raro i a CMO Shannon Willett.