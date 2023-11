Te Whakahou i te Aroturuki Hauora: Ko te Apple Watch 9 te whakaatu i te Hauora o Siri me te Whakaaturanga Taurua

Ko te Apple Watch 9 e tino tumanakohia ana kua riro i te ao aroturuki tinana i te tupuhi mai i tana tukunga i te marama o Hepetema 2023. Ma te whakahihiri i nga ahuatanga whakamihi me te hoahoa kiko, kua tere kua riro ko ia tetahi o nga taputapu kakahu kakahu i runga i te maakete. Ahakoa he iti noa nga utu, kua miharo nga kaihoko i tetahi kirimana Paraire Pango, he $70 te whakahekenga o te utu. Ko tenei hekenga whakamiharo pea te waahi pai rawa atu ki te hoko i te Apple Watch 9 i te tau katoa.

He rereke ki nga tumanako, ko nga utu pai mo te Paraire Pango mo te Apple Watch 9 ka kitea i Amazon me Walmart, kaua i nga toa Apple. I tenei wa, ko te rahi 41mm e waatea ana mo te iti rawa o te $329, a ko te rahi 45mm ka tiimata mai i te $359. Ka whakatauritea, ko te hoko tika mai i a Apple ka utu $399 mo te rahi 41mm me te $429 mo te rahi 45mm. Ko enei utu he penapena nui mo te hunga kaingākau ki te whakapakari tinana e titiro ana ki te whakapai ake i o raatau taputapu aroturuki.

Ko tetahi o nga ahuatanga tino rongonui me te whakaihiihi o te Apple Watch 9 ko te whakahoutanga Hauora Siri. Ko Siri, te kaiawhina mariko mohio, kua huri hei kaiwhakangungu whakapakari tinana. Ma te whakamahi noa i nga whakahau reo, ka taea e nga kaiwhakamahi te tiimata me te aukati i nga mahi whakangungu me te uru ki nga tatauranga hauora me te kore e hiahia ki te Wi-Fi, ki te hono waea pūkoro ranei. Kei te hiahia koe ki te whakahou i te reiti o to ngakau, i te tawhiti ranei e hipokina ana i te wa o te mahi? Me ui noa ki a Siri. I tua atu, ko te whakaurunga o te waahanga Double Tap kua huri i te ngawari ki te whakamahi i nga wa whakangungu. Ma te paopao rua i nga maihao tohu me nga maihao koromatua, ka taea e nga kaiwhakamahi te mahi i nga momo mahi penei i te whakautu, te whakamutu ranei i nga waea, te tiimata, te whakamutu ranei i nga taima, me te whakahaere puoro. Ko tenei mahi kore-ringa ka ngawari te whakatere me te whakarei ake i te wheako whakangungu katoa.

Ko te Apple Watch 9 ehara i te mea he keemu keemu anake mo te hunga kaingākau tinana engari mo te hunga e mahi maha ana. Ka taea e nga tohunga pukumahi te whakautu waea me te whakautu ki nga imeera me te kore e whakararu i a raatau mahi korikori, me te taapiri i te taumata hou o te waatea. I tua atu, ko te pai ake o te tika o te tuhi, ka eke ki te 25%, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakautu ki nga tuhinga me nga imeera me te tino tika i te wa e mahi ana.

Ka wheako i te wa kei te heke mai mo te whai oranga tinana me te Apple Watch 9. Ma te Siri Health me te ahuatanga Tap Rua, ko te noho hono me te whakanui i nga hua i nga wa whakangungu kaore i ngawari ake. Kaua e ngaro nga utu mo te Paraire Pango kei runga Amazon me Walmart, mai i te $329 noa.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. Kei hea e kitea ai e au te utu pai mo te Apple Watch 9 i tenei Paraire Pango?

Ko nga utu pai mo te Paraire Pango mo te Apple Watch 9 ka kitea i runga i Amazon me Walmart. Ka timata nga utu ki te $329 mo te rahi 41mm me te $359 mo te rahi 45mm.

2. He aha te Siri Hauora?

Ko Siri Health he whakamohoatanga i roto i te Apple Watch 9 e huri ana i a Siri hei kaiwhakangungu whakapakari tinana. Ka taea e nga kaiwhakamahi te timata, te whakamutu ranei i nga mahi whakangungu, te tirotiro i nga tatauranga hauora, me etahi atu ma te whakamahi i nga whakahau reo me te kore e hiahia Wi-Fi.

3. He aha te ahua o te Paa Rua?

Ko te ahua Double Tap ka taea e nga kaiwhakamahi te whakahaere i nga taupānga kaha i runga i a raatau Apple Watch 9 ma te paopao rua i o raatau tohu me o maihao koromatua. Ka whakakorehia e tenei tohu te hiahia ki te pa atu ki te mata, ka pai ake te wheako whakatere.

4. Ka taea e au te whakautu waea me te whakautu ki nga imeera i nga wa whakangungu me te Apple Watch 9?

Ae, ko te Apple Watch 9 ka taea e nga kaiwhakamahi te whakautu i nga waea me te whakautu ki nga imeera me te kore e pakaru i a raatau mahi. Ka whai hua tenei ahuatanga ki te hunga e mahi korikori ana i a raatau ra mahi.

5. Kua pai ake te tika o te tuhi i roto i te Apple Watch 9?

Ae, ko te tika o nga korero i roto i te Apple Watch 9 kua piki ake ki te 25%. Ka taea e nga kaiwhakamahi te whakautu ki nga tuhinga, imeera, me etahi atu me te tino tika me te tika i te wa e mahi ana.