Ko te Kaiwhakahaere o mua o Apple a Bernadette Simpao i hono atu ki te NBCUniversal ki te Whakatairanga Rautaki Whakawhitiwhiti

Kua tohua e NBCUniversal a Bernadette Simpao, he kaikawe korero mo te iwi whanui me te kaikawe korero i Apple, hei perehitini tuarua mo nga korero rautaki. Na te rekoata whai mana i roto i te umanga hangarau, ka noho a Simpao ki Niu Ioka ka mahi tahi me te roopu korero rautaki mo te whakangahau a NBCUniversal me te putea tika-ki-kaihoko.

Ko te arotahi tuatahi a Simpao ki runga i te Peacock, te ratonga romaroma a NBCUniversal, kua whai mana nui i roto i nga tau tata nei. I tua atu i te Peacock, ka tukuna ano e ia tana tohungatanga ki te tautoko i nga kaupapa puta noa i nga momo whatunga, tae atu ki te NBC, Bravo, E!, Oxygen True Crime, SYFY, Universal Kids, me te Whatunga USA.

Ko Allison Rawlings, te perehitini tuarua mo nga whakawhitiwhiti korero rautaki i te Rōpū Paapāho NBCUniversal, ka noho hei kaitirotiro tika mo Simpao. E whakaatu ana a Rawlings i te ngakau nui mo te taapiri hou ki te roopu, e whakaatu ana i te wheako whanui o Simpao me tona kaha ki te tarai i nga rautaki korero whai hua.

I mua i te uru atu ki te NBCUniversal, i mau a Simpao i nga tuunga matua i nga kamupene pāpāho rongonui. I Apple, i arahi ia i te roopu whanaungatanga whanui me te roopu korero mo te Apple TV taupānga me nga pakihi ataata me nga mahi hakinakina a te kamupene. Ko ana kawenga mai i te whakahaere hononga, penei i te Major League Soccer me te MLS Season Pass ratonga roma, ki te tirotiro i nga whakarewatanga o Apple TV+, Apple News+, me Apple One.

Kei roto hoki i nga mahi a Simpao nga mahi i AMC Networks me Viacom, i reira i whakawhanakehia ai e ia nga rautaki whakawhitiwhiti korero mo nga momo wehenga, tae atu ki te wehenga o te ao, BET Networks, me te umanga Viacom.

Ma te kawe mai i a Simpao ki runga, ka whai a NBCUniversal ki te whakakaha i ana mahi whakawhitiwhitinga rautaki me te whakanui ake i tona aroaro i roto i te whenua rerenga whakataetae. Na tona ahuatanga whanui i roto i nga umanga hangarau me nga umanga panui, he pai te tuunga o Simpao ki te whai waahi ki te angitu tonu o nga whakangahau a NBCUniversal me nga tuku tika-ki-kaihoko.

FAQ

1. He aha te mahi hou a Bernadette Simpao i NBCUniversal?

Kua tohua a Bernadette Simpao hei perehitini tuarua mo nga korero rautaki i NBCUniversal.

2. He aha te kaupapa matua a Simpao?

Ka aro nui a Simpao ki te Peacock, te ratonga rerema a NBCUniversal, me te tautoko hoki i nga kaupapa puta noa i etahi atu whatunga i raro i te maru NBCUniversal.

3. Ko wai ka ripoata a Simpao ki te NBCUniversal?

Ka tuku korero a Simpao ki a Allison Rawlings, te perehitini tuarua mo nga korero rautaki i te Rōpū Paapāho NBCUniversal.

4. He aha nga mahi o mua a Simpao i mua i tana urunga atu ki te NBCUniversal?

I mua i tana urunga atu ki te NBCUniversal, i mau a Simpao i nga tuunga rangatira i Apple, AMC Networks, me Viacom, i whai wheako nui ia mo nga whanaungatanga me nga whakawhitiwhiti korero.

5. He pehea te whakamahere a NBCUniversal ki te whai hua mai i nga tohungatanga o Simpao?

Ma te whakamahi i nga ahuatanga whanui o Simpao i roto i nga umanga hangarau me nga umanga pāpāho, e whai ana a NBCUniversal ki te whakapakari i ana mahi whakawhitiwhiti rautaki me te whakakaha i tana tuunga ki te maakete rerenga whakataetae tino whakataetae.